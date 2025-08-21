Premierul Bolojan: Impozitul pe proprietate este necesar pentru continuarea investițiilor locale

„Eu voi fi corect întotdeauna cu cetățenii țării noastre. În acești ani, prin programe guvernamentale, au fost alocate sume importante pentru dezvoltarea localităților din țara noastră. De asemenea, prin fonduri europene, s-au asfaltat drumuri, s-au extins rețelele de apă și canalizare, s-au izolat termic apartamentele de la blocuri și așa mai departe. În condițiile în care aceste lucruri trebuie continuate pentru a ridica condițiile de infrastructură în toată România, ele nu mai pot fi asigurate doar de către guvern. Este nevoie și de o cofinanțare din partea autorităților locale. Iar impozitul pe proprietate este un impozit care se încasează de autoritățile locale”, a explicat Bolojan, la Antena 1.

Premierul a explicat logica majorării impozitelor: „Dacă, de exemplu, ai stat pe o stradă neasfaltată, care s-a asfaltat anul trecut, locuiești într-un bloc care s-a reabilitat termic din fonduri europene, n-ai avut canalizare, te racordezi la canalizare, se face o șosea de centură pe care câștigi 5 minute în fiecare zi, înseamnă că valoarea proprietății tale, zona în care locuiești, care este mai accesibilă, este mai curată, crește. Și este logic să se contribuie cu o sumă mai mare de bani la bugetele localităților, pentru ca aceste proiecte de investiții să poată fi continuate. Aceasta este realitatea”.

El a subliniat că actualizarea impozitelor reflectă valoarea de piață a imobilelor: „Sistemul de soft care ar permite ca fiecare primărie, prin inventarierea tranzacțiilor care au fost făcute în ultimii ani de zile, să știe care este valoarea apropiată de cea de piață pentru orice casă, de exemplu, de pe teritoriul administrativ, se va face într-un an de zile aproximativ, iar astăzi ceea ce își propune guvernul împreună cu autoritățile locale este să facem câteva modificări la actualul sistem de impozitare, în așa fel încât ea să poată aplica simplu”.

(sursa: Mediafax)