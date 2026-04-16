Ilie Bolojan intră la rupere în companiile de stat

În prezent, statul român este acționar în peste 1.500 de companii, multe dintre acestea funcționând ineficient și generând pierderi semnificative.

Potrivit datelor prezentate de Executiv, pierderile cumulate ale acestor companii se ridică la aproximativ 14 miliarde de lei în ultimii ani — bani care, în lipsa unor reforme, au fost suportați indirect de contribuabili și care ar fi putut fi direcționați către investiții esențiale în infrastructură, sănătate sau educație.

Proiect-pilot pentru companiile cu cele mai mari probleme

Reforma a început deja cu un proiect-pilot care include 22 de companii din domenii-cheie precum energie, transporturi și industrie. Doar aceste entități au acumulat, într-un singur an, datorii bugetare de peste 4 miliarde de lei și pierderi de peste 1 miliard de lei.

„Aceasta este factura anuală pe care românii o suportă din cauza lipsei de decizie”, a transmis premierul, subliniind că schimbarea modului în care statul administrează aceste companii este esențială.

Statul, un „proprietar responsabil”

Noua strategie pornește de la un principiu clar: statul trebuie să acționeze ca un proprietar responsabil. Asta presupune o evidență clară a activelor, o strategie coerentă pentru fiecare companie și decizii bazate pe performanță și rezultate.

În acest sens, Guvernul a stabilit mai multe direcții de acțiune, în funcție de rolul și situația fiecărei companii.

Investiții în infrastructura critică

Companiile cu rol esențial în funcționarea economiei — precum ELCEN, Oil Terminal sau CFR SA — vor beneficia de investiții și de o administrare profesionalizată.

Aceste entități sunt considerate vitale pentru securitatea energetică și funcționarea transporturilor, iar eficientizarea lor este o prioritate strategică.

Decizii coordonate pentru companiile strategice

Pentru companii precum Avioane Craiova sau Romaero, autoritățile vor lua decizii pe baza unor audituri independente și în coordonare între instituțiile implicate.

Scopul este valorificarea potențialului industrial și repoziționarea acestor companii pe piață, în contextul cererii crescute din sectorul de apărare și industrie aerospațială.

Modernizare și aliniere la standarde europene

Unele companii vor fi reorganizate pentru a deveni mai competitive și pentru a se alinia la modele europene. Un exemplu este CNCIR, care urmează să fie restructurată pentru a funcționa după standarde similare operatorilor din Uniunea Europeană.

Redresare pentru companiile cu pierderi

Companiile care înregistrează pierderi constante, precum CFR Călători, Metrorex sau TAROM, vor intra într-un proces de redresare operațională.

Acesta va include măsuri de eficientizare, restructurare și, acolo unde este necesar, implicarea unor experți internaționali. „Nu mai putem să prelungim situații care produc pierderi an de an”, a subliniat premierul.

Fuziuni și restructurări pentru reducerea costurilor

Pentru companiile unde există suprapuneri de activitate, Guvernul are în vedere fuziuni și integrări. Exemplele includ Telecomunicații CFR și Tipografica Filaret, unde obiectivul este reducerea costurilor și creșterea eficienței.

Închiderea companiilor fără viitor

O componentă sensibilă a reformei vizează închiderea companiilor fără perspectivă economică. Cazuri precum CFR Marfă sau Petrotrans arată, potrivit autorităților, necesitatea unor decizii ferme.

De exemplu, Petrotrans se află în faliment încă din 2007, dar continuă să genereze costuri pentru stat, inclusiv pentru active care există doar pe hârtie.

Listări la bursă și creșterea transparenței

Guvernul analizează și listarea la bursă a unor pachete minoritare de acțiuni pentru companii de stat importante. Printre acestea se numără Hidroelectrica, Romgaz și CEC Bank.

Pentru alte entități, precum Transgaz, Portul Constanța sau Poșta Română, listarea depinde de îndeplinirea unor condiții prealabile.

Statul va rămâne acționar majoritar, iar această măsură are ca scop creșterea transparenței, atragerea de capital și îmbunătățirea performanței.

Urmează noi evaluări

În următoarele 30 de zile, Guvernul va lansa un nou val de evaluări pentru alte companii de stat, pe baza unor criterii legate de importanța strategică și situația financiară.

Mesajul transmis de autorități este clar: România nu își mai permite risipa și blocajele din trecut. Finalizarea reformei ar putea avea un impact major asupra economiei și bugetului public, cu beneficii directe pentru cetățeni.

Reforma companiilor de stat devine astfel un test major pentru capacitatea administrației de a livra rezultate concrete și de a transforma un sector considerat, ani la rând, o vulnerabilitate într-un motor de dezvoltare.