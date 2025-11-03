Ilie Bolojan: România începe să se profileze ca un jucător cu potențial în industria de apărare

„Sunt onorat să închidem această semnare de contract, care este practic finalul unei negocieri, dar începutul unor alt pachet de negocieri importante pe care îl vom derula în cursul zilei de astăzi. Cu acest parteneriat, România începe să se profileze ca un jucător cu potențial în industria de apărare din sud-estul Europei. Mă bucur că Rheinmetall vedem noi un partener important și serios și își consolidează prezența în România”, a afirmat premierul Boloja, luni, după semnarea contractului cu compania germană.

Noua unitate de producție, viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria, reprezintă o investiție majoră, estimată la jumătate de miliard de euro, și va genera circa 700 de locuri de muncă, potrivit prim-ministrului.

„Salut disponibilitatea Rheinmetall de a renegocia contractul de asociere în așa fel încât o parte din lanțul de aprovizionare al viitoarei fabrici să fie unu local. În acest fel, unitatea de producție va fi mai bine integrată în economia românească. Mulțumesc companiei pentru disponibilitatea de a lucra cu furnizor din România în așa fel încât companii românești care sunt competitive, să-și dezvolte capacitățile de producție și să se integreze în lanțul industriei europene de apărare”, a continuat, liderul Guvernului.

Premierul a mulțumit echipelor de negociere, ministrului Miruță, Ambasadei Germaniei și tuturor celor implicați.

(sursa: Mediafax)