Ilie Bolojan, mesajul momentului: Nu există riscul neplății pensiilor și salariilor

Într-o intervenție la TVR 1, premierul interimar a fost întrebat dacă există riscul ca statul să nu mai poată plăti salariile și pensiile. Bolojan a răspuns categoric: „Salariile și pensiunile vor fi plătite. Nu se pune în momentul de față această problemă”.

Potrivit acestuia, Guvernul trebuie să continue măsurile de reducere a deficitului și să păstreze direcția de consolidare bugetară. „Ceea ce trebuie să facem este să menținem direcția. Asta înseamnă să ai guverne care vin, care țin această direcție. Și, pe de altă parte, să facem ceea ce trebuie, să ne luăm bani europeni, să continuăm economiile la buget într-o linie normală”, a spus Bolojan.

El a explicat însă că stabilitatea finanțelor publice depinde atât de continuitatea politicilor fiscale, cât și de intrarea fondurilor europene, în special a celor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit premierului interimar, adoptarea legislației necesare pentru deblocarea acestor fonduri este esențială pentru evitarea unor riscuri bugetare.

„În mod evident, dacă aceste legi sunt adoptate, nu mai avem probleme legate de intrarea fluxurilor financiare. În condițiile în care aceste legi nu sunt adoptate (...) apare un risc față de încadrarea în traiectoria bugetară pe care ți-ai asumat-o”, a afirmat acesta.

El a insistat însă că România nu se află în prezent într-o situație care să pună în pericol plata salariilor și pensiilor. „E doar o problemă până când oamenii vor vedea ce se întâmplă”, a spus Bolojan, adăugând că menținerea disciplinei bugetare, atragerea fondurilor europene și continuarea economiilor la buget vor contribui la consolidarea încrederii în economia României.

Cum s-a acutizat criza politică din România? Bolojan vorbește despre cel mai dificil moment

Premierul demis Ilie Bolojan vorbește despre momentul în care s-a acutizat criza politică din România: Nicușor Dan nu a procedat într-o manieră în care să crească încrederea dintre el și PNL, atunci când l-a desemnat premier pe Adrian Veștea, fără știrea partidului.

Bolojan a spus, marți seara, la TVR 1, că din cauza pierderii încredării în PSD s-a luat decizia, în PNL, să nu se mai facă o coaliție în actualul context cu PSD.

„Ori în condiții în care se nominalizează un premier de la tine care este pus să facă o coaliție cu PSD, înseamnă că se încearcă o subordonare a partidului, ceea ce oricum am lua, nu este în regulă. Suntem după ce acest guvern a căzut. Modul în care s-a făcut această nominalizare, în mod cert, a creat o situație de criză în Partidul Național Liberal. Și cred că președintele Nicușor Dan nu a procedat într-o manieră care să crească încrederea între PNL și dânsul. Acesta este realitatea, orice s-ar spune, și asta i-am spus, dar nu asta este problema noastră. Noi trebuie să avem o relație instituțională și să mergem mai departe, să vedem ce putem face pentru a asigura stabilitatea în România. Oamenii nu vor de la noi scandaluri”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan amintește că el a enunțat în spațiul public că există două posibilități de guvern, ambele minoritare: „sau un guvern PSD susținut de partidele de centru-dreapta sau un guvern al coaliției de centru-dreapta susținut de PSD pe baza unui acord politic.

„Unde am ajuns? Am ajuns în situația în care, de la acest enunț, am început discuțiile cu toate partidele. Deși în prima fază PSD a anunțat că e de acord cu o formă de reciprocitate, adică ceea ce am anunțat, se încheie un acord politic în care fiecare dintre cele două părți, pentru a găsi o soluție, garantează susținerea pentru cealaltă, fiecare parte se duce cu premierul și cu acordul politic în fața președintelui României și în condițiile în care președintele României desemnează un premier, cei care nu au premierul desemnat îl susțin pe ceilalți în așa fel încât să deblocăm criza. Când am început discuțiile cu PSD în această cheie, ne-au anunțat că sunt de acord să discutăm aspectele tehnice, condițiile, ceea ce trebuie făcut, care sunt garanțiile pentru care o astfel de înțelegere are o bază reală. Gândiți-vă că s-au semnat protocole de coaliție, s-au semnat acorduri de guvernare și nu s-au respectat, dar ne-au anunțat, și asta a fost o întâlnire cu martori, cu președintele UDMR de față, cu președintele USR de față, că PSD este de acord cu un singur lucru: că a partidele de centru-dreapta să-i susțină guvernul. În rest, ei nu sunt de acord să susține un guvern condus de un premier de centru-dreapta”, a declarat președinterle PNL.

Întrebat dacă este adevărat că și-a schimbat discursul după ce a spus că PNL susține un guvern PSD monocolor, apoi s-a răzgândit, Ilie Bolojan a spus că nu a mințit.

„Nu am mințit. Ceea ce regret este că s-a reținut doar faza cu susținerea de către centru-dreapta unui guvern PSD. Nu s-a reținut partea de acord politic și condiția de bun simț. Am spus că partidele de centru-dreapta ar putea susține un guvern PSD pe baza unui acord politic în care fiecare partid vine cu o propunere de premier de centru-dreapta, centru-stânga, dar și stânga garantează că susține premierul de centru-dreapta în condițiile în care există acordul politic. Și noi ce am făcut? Văzând că nu ne înțelegem cu PSD-ul, am convocat ședința biroului de conducere a partidului pentru că deciziile într-un partid nu le ia președintele pe persoană fizică, ci discută cu colegii. Când au aflat colegii că PSD nu este de acord cu această formă de reciprocitate, adică și partidele de centru-dreapta să vină cu o propunere de premier, să ne ducem cu ambele propuneri la președintele României, dânsul să aleagă pentru că are această responsabilitate și această opțiune să se pronunțe în acest sens și după aceea să trecem efectiv la vot ca să deblocăm situația și să fie și un garant al respectării acestor înțelegeri pentru că altfel lucrurile nu funcționează. Colegii au spus, bun, dar dacă doar PSD dorește sprijinul nostru și ei nu vor să arată o minimă formă de respect în această formulă, atunci nu vom susține asta și, discutând cu celelalte partide, am convenit să anunțăm și propunerea de premier pe care am susținut-o”, precizează Bolojan.

Bolojan, despre desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Domnul președinte nu a agreat asemenea propunere”

Premierul interimar afirmă că propunerea susținută de PNL, USR și UDMR nu a fost acceptată de președinte și că este nevoie de noi negocieri pentru deblocarea situației.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat marți seară, la TVR 1, că președintele Nicușor Dan nu a fost de acord cu propunerea ca europarlamentarul Siegfried Mureșan să fie desemnat prim-ministru. Bolojan a precizat că subiectul a fost discutat la Palatul Cotroceni, însă nu a existat deschidere din partea șefului statului pentru această variantă.

Întrebat dacă propunerea privind desemnarea lui Siegfried Mureșan va fi menținută, Bolojan a răspuns: „În discuția pe care am avut-o la Cotroceni, domnul președinte nu a agreat asemenea propunere. Nu am văzut deschidere pentru asta.”

Ilie Bolojan a explicat că propunerea nu a întrunit sprijinul necesar nici din partea președintelui, nici din partea PSD. „Dânsul a fost o propunere pe care domnul Nicușor Dan a respins-o. Pe care PSD a respins-o la susținere. Și atunci a fost o logică că dacă nu există o susținere, nu se mai fac nominalizări.”

Premierul interimar a susținut că, în opinia sa, procesul de desemnare ar trebui să includă mai multe variante de premier. „Eu cred că pentru a putea lua decizii corecte, e bine să ai două propuneri. Ceea ce s-a și făcut, în așa fel încât să poți, analizând plusurile și minusurile fiecărei propuneri, să faci o desemnare cât mai corectă.”

Bolojan a declarat că, în lipsa unui acord politic, negocierile trebuie să continue pentru formarea unui nou Executiv. „Suntem într-o formulă de blocaj, ceea ce înseamnă un dialog în perioada următoare, pentru a găsi o formulă pentru România.”

Până la desemnarea unui nou premier, Ilie Bolojan afirmă că Executivul interimar trebuie să își continue activitatea și să pregătească proiectele legislative necesare pentru accesarea fondurilor europene.

„În primul rând, trebuie să fac ceea ce ține de mine, ca premier, chiar dacă sunt în această formulă de interimat, pentru ca țara asta să funcționeze în condiții normale, pentru a pregăti pachetul de legi care să intre în Parlament, să fie adoptat, pentru că asta înseamnă absorbția de bani europeni.”

Premierul interimar a susținut că Partidul Național Liberal nu este responsabil pentru actualul blocaj politic. „În toată această perioadă, PNL nu a generat această criză. Am fost principiali, am fost corecți, dar sprijinul pe care îl dăm nu trebuie să fie niciodată un cec în alb, pentru că am văzut ceea ce înseamnă cecurile în alb.”

Bolojan evită să spună dacă mai are încredere în Nicușor Dan. Relația sa cu Grindeanu, „civilizată”

Ilie Bolojan a evitat să ofere un răspuns concret la întrebarea „Mai aveți încredere în Nicușor Dan”. Relația premierului interimar cu Sorin Grindeanu, o „relație civilizată”.

Invitat marți seară la TVR 1, premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat dacă mai are încredere în președintele Nicușor Dan.

Bolojan a evitat să ofere un răspuns concret, declarând doar că „avem o colaborare instituțională și trebuie să lucrăm pentru această țară împreună cu ceilalți lideri politici”.

Întrebat de relația sa cu liderul PSD Sorin Grindeanu, premierul interimar a transmis că „am căutat întotdeauna cu toți liderii de partide, indiferent că erau în coaliție sau nu, cu toți liderii parlamentari să am o relație civilizată”.

El a precizat însă că „sunt însă relații de încredere care se construiesc în timp, care nu sunt ușor de construit și care se năruiesc atunci când nu-ți mai respecți înțelegerile și când nu-ți respecți partenerii”.

„Dar caut să am relații civilizate cu toți liderii politici”, a adăugat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă îl va susține pe Sorin Grindeanu în poziția de premier, Bolojan a afirmat că „Partidul Național Liberal a dat un vot pe tema asta la ultima ședință, că nu îl va susține pe domnul Grindeanu”.

(sursa: Mediafax)