Ilie Năstase umilit de statul român. Suma modestă pe care o încasează ca pensie

Fostul mare jucător de tenis a subliniat, într-un interviu recent, că această sumă nu s-a schimbat de ani buni, în ciuda unor recalculări recente ale pensiilor din România. El a precizat că nu a primit nici măcar o notificare oficială privind o eventuală majorare și că primește exact aceeași sumă, fără sporuri sau creșteri, scrie a1.ro

În 2008, Năstase a fost distins cu gradul de general-maior în retragere ca recunoaștere a meritelor sale în sport. În media s-a vehiculat faptul că această distincție ar atrage și o pensie mai mare, de genul celor numite adesea „pensii speciale”. Însă Năstase a clarificat public că nu beneficiază de nicio pensie specială în sensul acesta și că banii pe care îi primește provin din sistemul clasic de pensii al statului.

El însuși a spus cu umor amar că termenul de „pensia de general” este mai mult o exagerare mediatică. De fapt, pensia sa este calculată în baza gradului său real la data ieșirii la pensie, cel de locotenent-colonel, și nu conform titlului onorific primit ulterior.

„1.435 de lei este pensia mea de ani buni. Nu am primit nimic în plus, niciun măcar un leu. Nu am primit nici măcar vreo hârtie oficială legată de vreo posibilă schimbare a pensiei. Citesc prin presă că am pensie de general, dar asta e o mare gogoriță. Am ieșit cu gradul de locotenent-colonel la pensie și am lunar în cont suma de 1.435 de lei. Nici mai mult, nici mai puțin! Sunt un general cu o pensie de 1.435. Înseamnă că atât merit!”, potrvit sportpesurse.ro.

Pe lângă această pensie modestă din sistemul public de pensii, Ilie Năstase primește și o indemnizație lunară de merit, acordată sportivilor de excepție pentru performanțele lor. Această indemnizație se ridică la aproximativ 6.240 de lei pe lună și este oferită ca recunoaștere pentru contribuția remarcabilă la sportul românesc, transmite as.ro.