Ion Iliescu a explicat de ce l-a felicitat pe Nicușor Dan

„De ce nu aș fi făcut-o? Cred că într-o țară occidentală, educată, nimeni nu întreabă pe nimeni de ce feliciți un individ care câștigă alegerile, indiferent că îți place de el sau nu. Recunosc, m-aș fi bucurat să fi câștigat un candidat PSD și să fi felicitat un al doilea președinte de stânga al României, dat de PSD. Aș fi făcut-o cu tot sufletul. Dar revenind, trebuie să existe o eleganță între ocupanții fotoliului de la Cotroceni. Unii aleg să felicite și să dea prin aceasta un vot de încredere și să exprime o matură considerație unui tânăr Președinte, alții aleg să își exprime susținerea ca și când ar mai fi la butoane și ar avea ceva de jucat”, a spus Ion Iliescu.

El a afirmat că „instituția fostului Președinte ar trebui folosită și recunoscută”.

„În alte state există, dialogul dintre foștii Președinți și actualul Președinte nu e o chestiune de cutumă formală, ci un sprijin real, în care contactele, flerul și experiența celor care au reprezentat România sunt puse în slujba unei cooperări pentru cel mai mare bine, pentru cel mai mare număr de oameni. Un fost Președinte e întotdeauna un consilier mai bun decât poate fi un individ care a făcut PR la o agenție toată viața lui, sau care nu a depășit gradul de comunicare politică mai departe de un partid din alianță sau opoziție. Oamenii vor evalua și vor spune cine a fost un Președinte bun, cine a fost un Președinte egoist, cine a fost un Președinte pragmatic și cine a încercat dar nu a reușit. Până atunci însă, pentru că nimeni nu scapă probei timpului, să ieșim puțin din logica Talionului, și să înțelegem că orice Președinte ales e cel care are cel mai mare vot de încredere al unei Românii care a ales să se exprime. Toți cei care am fost Președinți de stat am fost asta: oamenii cu cea mai mare cotă de încredere investită de popor. La fel de important sau chiar mai important este și ce relevanță publică mai ai la finele mandatului. Dezamăgirea la români e o temă de reflecție. Vreau să vă spun că eu am avut dialog cu toți adversarii mei politici. Mai ales cu președintele Emil Constantinescu am avut un dialog constant. Într-o vreme și cu Băsescu”, încheie Iliescu.

Fostul președinte al României este internat de mai multe zile la Spitalul „Prof. Dr. Agrippa Ionescu", iar medicii continuă să monitorizeze evoluția stării sale de sănătate.

(sursa: Mediafax)