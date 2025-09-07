Imagini cu agresorul câinilor de la adăpostul din Giurgiu, trimise Poliției. Angajatul, surprins când lovește fără milă animalele 

Clipurile sunt realizate cu cel puţin două săptămâni în urmă, însă acestea au fost făcute publice sâmbătă de către un fost angajat al Adăpostului public.



"Administratorul societăţii Giurgiu Servicii Locale a transmis videoclipurile către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Giurgiu, Biroul de Protecţie a Animalelor, fiind deja deschis un dosar de urmărire", a transmis Primăria pe Facebook.



La nivelul instituţiei Giurgiu Servicii Locale va fi demarată şi o anchetă internă, angajatul respectiv urmând să fie cercetat disciplinar.



"În continuare, atât conducerea Giurgiu Servicii Locale, cât şi conducerea Primăriei vor monitoriza în amănunt situaţia, asigurându-se că persoanele implicate vor fi pedepsite conform legii. În ceea ce priveşte situaţia prezentată, menţionăm că Adăpostul public de câini se confruntă cu un deficit major de personal de calitate, iubitori de animale. Însă, cu toate acestea, sunt depuse eforturi pentru angajarea unor persoane care să îndeplinească cu simţ de răspundere atribuţiile prevăzute în fişele de post", a precizat Primăria.