Kelemen Hunor: Imnul secuiesc nu este împotriva statului român, nu este împotriva românilor

„Nu este imnul Ținutului Secuiesc. Este imnul Secuiesc, așa se numește, pe de o parte. Pe de altă parte, face parte din moștenirea noastră culturală, patrimoniul nostru cultural. România de 107 ani are și această comunitate pe teritoriul României de azi, comunitatea maghiară, comunitatea maghiară care plătește taxe, care respectă legile, care este loială statului român și care creează valori economice și culturale. Și are și un patrimoniu”, a spus Kelemen Hunor, duminică, la Antena 3 CNN.

„Nu este împotriva statului român, nu este împotriva românilor, nu este împotriva nimănui. Face parte din acest bagaj identitar”, a explicat liderul UDMR.

Întrebat dacă se știa de dinainte că Imnul secuiesc urma să fie intonat, Hunor a afirmat: „Știa toată lumea. Știa și Grindeanu, știa toată lumea că era desfășurătorul dat, era discutat cu protocolul cu mult înainte”.

Declarațiile făcute de Kelemen Hunor au fost făcute după ce, la Congresul UDMR președintele interimar al PSD și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu a părăsit sala în momentul intonării Imnului secuiesc.

Kelemen Hunor privind exercițiile de mobilizare: Nu trebuie să ne panicăm, nu suntem în pericol

Kelemen Hunor a declarat că România nu se confruntă cu un risc de război direct și că exercițiile de mobilizare desfășurate de armată reprezintă doar proceduri obligatorii.

Privind un potențial atac asupra României, Kelemen Hunor a afirmat: „Nu vom ajunge acolo. Spre primăvara anului viitor, sper că vom ajunge acolo și nu spre o descaladare. Deci eu cred foarte, foarte puternic că la un moment dat se va ajunge la o încetare a focului și după aceea, sigur, pe termen mediu, pe termen lung, la niște negocieri foarte complicate”.

Privind exercițiile de mobilizare efectuate de Armată, Kelemen Hunor a afirmat: „Ce se întâmplă astăzi în România și peste tot în țările de pe flancul estic și nu numai, în această regiune, e doar un exercițiu obligatoriu care e făcut de Armata română sau armatele țărilor respective, dar nu e cu nimic mai mult. Deci nu trebuie să ne panicăm, nu suntem în pericol”.

„Va exista probabil provocare în continuare, așa cum am avut în această perioadă de toamnă vară din partea Rusiei, cu drone, cu fel de fel de chestiuni. Războiul hibrid nu se oprește, războiul hibrid nu s-a pornit ieri alaltăieri, e o chestiune foarte veche deja, din păcate, dar nu există un pericol iminent și nu trebuie să ne panicăm că ne paște un război direct”, a mai spus liderul UDMR, duminică, la Antena 3 CNN.

Kelemen Hunor: România nu trebuie să se îndepărteze de Washington

Președintele UDMR, Kelemen Hunor a afirmat că diplomația României că „nu trebuie să se îndepărteze de Washington” și a mai menționat că „nu trebuie să aibă o singură ancoră în Europa”.

Întrebat cum ar răspunde oamenilor care consideră că România, în plan extern, s-a îndepărtat de Washington, pentru a se apropia de Franța, Kelemen Hunor a spus: „România nu trebuie să se îndepărteze de Washington în primul rând și nu trebuie să aibă o singură ancoră în Europa”, duminică, la Antena 3 CNN.

Acesta a mai adăugat că „e greu să vorbești despre Franța, e greu să vorbești despre președintele Macron, fiindcă este într-o situație atât de dificilă încât e greu să facem vreo apreciere”.

„România trebuie să aibă ancore și în zona mediteraneană și mai ales spre Turcia. Cred eu dacă ne gândim la securitatea regională, securitatea Mării Negre cu Polonia, cu Țările Baltice, cu țările din Europa Centrală neapărat”, a mai afirmat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor, despre Nicușor Dan: Vom avea o politică de externă în sfârșit sau nu?

Președintele UDMR a spus, privind activitatea președintelui Nicușor Dan, că este preocupat de demersurile în plan extern pe care la va face acesta, menționând „în acest moment România nu contează”.

„În cazul lui Nicușor Dan, singura întrebare, cel puțin pentru mine, este dacă vom avea o politică de externă în sfârșit sau nu. Că în acest moment România nu contează și nu e vina lui Nicușor Dan, că el de patru luni e președinte. Nu contăm, nu avem relevanță, nici în Uniunea Europeană nu avem voce, nici în relațiile internaționale bilaterale sau multilaterale. România nu există”, a spus Kelemen Hunor, duminică, la Antena 3 CNN.

Acesta a spus că președintele „ are în acest moment o provocare uriașă, dincolo de tot ce se întâmplă în țară, să redea României o anvergură și o relevanță în politica internațională, în relații internaționale și în Uniunea Europeană”:

„Nicușor Dan încearcă să înțeleagă fiecare problemă și sacrifică mult timp pentru a înțelege problemele. Vom vedea mai târziu ce decizii vor lua, mai ales că are și o echipă de consilieri mai nou și trebuie să vedem ce decizii vor lua, dar până acum asta era una dintre calitățile extrem de importante pe care eu le-am surprins”, a mai adăugat liderul UDMR despre președinte.

Kelemen Hunor, dacă pică reforma pensiilor magistraților:Legitimitatea morală,acolo vom avea o problemă

Liderul UDMR, Kelemen Hunor a afirmat că legitimitatea morală a guvernului ar fi afectată dacă ar pica reforma pensiilor magistraților la Curtea Consituțională.

Privind viitorul guvernul în cazul unei respingeri a reformei pensiilor magistraților, Hunor a declarat: „Legitimitatea morală, da, acolo vom avea o problemă, fiindcă a fost singura inițiativă care, cel puțin până acum, înseamnă o reformă mai profundă, fiindcă a mai fost o chestiune foarte mică la educație”, duminică seara, la Antena 3 CNN.

Privind măsurile luate de actuala guvernare, liderul UDMR a afirmat: „Noi n-am făcut reforme, fiindcă să crești taxe, să crești impozite nu e reformă. Să reduci numărul de angajați, oricum nu am făcut-o, dar nu este o reformă. Singura reformă a fost aici pe sistemul de pensionare și sistemul de a ieși la pensie în cazul magistraților. E greu să mergi în fața oamenilor și să explici că pune în povară pe toată societate, dar o castă privilegiată nu poate fi atinsă în niciun fel, niciodată, de nimeni. Guvernarea trebuie să fie justă, dreaptă, mai ales în această perioadă când sunt probleme legate de deficitul bugetar”.

Kelemen despre înghețarea salariului minim: Noi susținem această variantă, fiindcă nu este momentul

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în cadrul discuțiilor din coaliție de săptămâna trecută s-a decis menținerea salariului minim la același nivel și în anul 2026.

„Săptămâna trecut am discutat despre această chestiune și cu toți am fost de acord că nu vom crește salariul începând de anul viitor”, a spus Kelemen Hunor.

„Toată lumea înțelege că în acest moment pierzi mai mult pe partea economică decât câștigi pe partea bugetară”, a continuat Kelemen.

„Dacă cineva dorește o reluare a discuțiilor, se poate, dar noi, săptămâna trecută, am ajuns la această concluzie propusă de premier să rămânem cu salariul minim și în 2026, așa cum am avut în 2025 și, sigur, ceea ce ne privește, noi susținem această variantă, fiindcă nu este momentul”, a mai spus liderul UDMR, duminică, la Antena 3 CNN.

(sursa: Mediafax)