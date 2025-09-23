x close
Incendiu cu degajări mari de fum la depozitul Antefrig din Pantelimon: Mesaj Ro-Alert emis

de Redacția Jurnalul    |    23 Sep 2025   •   20:47
A fost emis un mesaj Ro-Alert marți seara din cauza unui incendiu izbucnit la un depozit în zona Șoseaua Pantelimon, din Sectorul 2. Sunt degajări mari de fum.

Potrivit ISU București - Ilfov, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs la acoperișul unui spațiu de depozitare în Sectorul 2, zona Șoseaua Pantelimon.

Sunt degajări mari de fum, astfel că a fost emis un mesaj pentru informarea și avertizarea populației prin sistemul Ro-Alert.

Au fost alertate 10 autospeciale de stingere, scrie Mediafax.

Incendiu puternic la depozitul Antefrig din Pantelimon, transmite pagina Anunțuri Sector 2. 

Un incendiu de proporții a izbucnit marți seară la depozitul Antefrig, situat pe strada Fântânica, în zona șoselei Pantelimon din București.

Flăcările s-au extins rapid, provocând o coloană densă de fum, vizibilă de la mare distanță.

