Incendiu cu degajări mari de fum la depozitul Antefrig din Pantelimon: Mesaj Ro-Alert emis

Potrivit ISU București - Ilfov, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs la acoperișul unui spațiu de depozitare în Sectorul 2, zona Șoseaua Pantelimon.

Sunt degajări mari de fum, astfel că a fost emis un mesaj pentru informarea și avertizarea populației prin sistemul Ro-Alert.

Au fost alertate 10 autospeciale de stingere, scrie Mediafax.

Incendiu puternic la depozitul Antefrig din Pantelimon, transmite pagina Anunțuri Sector 2.

Un incendiu de proporții a izbucnit marți seară la depozitul Antefrig, situat pe strada Fântânica, în zona șoselei Pantelimon din București.

Flăcările s-au extins rapid, provocând o coloană densă de fum, vizibilă de la mare distanță.