Incendiu în Sectorul 5 al Capitalei. Două persoane au suferit arsuri

de Redacția Jurnalul    |    14 Ian 2026   •   10:39
Sursa foto: Hepta/Echipaj SMURD

Pompierii au intervenit miercuri dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din Sectorul 5 al Capitalei. Două persoane au suferit arsuri și au fost duse la spital.

Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul a izbucnit la o casă de pe strada Iacob Andrei din Sectorul 5 al Capitalei.

Acesta s-a manifestat cu flacără deschisă și degajări de fum, existând pericolul de propagare la construcțiile învecinate.

Două persoane cu arsuri și expunere la fum și au fost transportate la spital.

Incendiul a afectat casa la nivelul parterului și mansardei, pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați.

La intervenție au participat șase autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenție și salvare la înălțime și trei ambulanțe SMURD.

