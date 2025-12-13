Incendiu uriaș, cu victime, în Prahova

Apelul la 112 a fost efectuat puțin înainte de ora 7.00. Pompierii au mobilizat 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD de la Garda de Intervenție Băicoi. De la Detașamentul Câmpina a venit în sprijin o altă autospecială.

La sosirea echipajelor de pompieri, incendiul se manifesta la anexe gospodărești și alte 2 construcții, pe aproximativ 150 mp. Pompierii au acționat pentru împiedicarea propagării flăcărilor, salvând gospodăriile învecinate.

Echipajul SMURD a asistat la fața locului 2 victime. O femeie de 62 ani a suferit arsuri de gradul I pe aproximativ 3% din suprafața corporală, la nivelul mâinilor. Femeia a refuzat să fie transportată la spital.

Un bărbat de 67 ani a suferit arsuri de gradul I și II pe aproximativ 10% din suprafața corporală, la nivelul feței și mâinilor. Bărbatul a fost transportat la spital.

Pompierii continuă să acționeze pentru stingerea tuturor focarelor. În final, vor stabili cauza probabilă de incendiu.

(sursa: Mediafax)