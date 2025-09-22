Incendiu uriaș în Teleorman: Zeci de hectare de vie și livezi au fost distruse

ISU Teleorman a anunțat că luni, în jurul orei 12.00, pompierii au fost alertați pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112 despre un incendiu de vegetație uscată care s-a extins într-o livadă din localitatea Pietroșani, pe o suprafață de circa 50 de hectare, cu pericol de propagare a flăcărilor în gospodăriile oamenilor și la construcțiile acestora.

Pentru gestionarea acestei situații de urgență, „la fața locului au fost alocate progresiv patru autospeciale de stingere și o autocisternă din cadrul subunităților de intervenție ale pompierilor teleormăneni din Zimnicea, Turnu Măgurele și Roșiorii de Vede, iar din cadrul Detașamentului de Pompieri Giurgiu s-a acționat cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă”, au mai transmis pompierii.

Autoritățile din Pietroșani au trimis în sprijinul pompierilor o cisternă cu apă și un tractor cu plug.

De asemenea, a fost folosită o dronă pentru monitorizarea focarelor.

Intervenția a fost îngreunată de căile de acces dificile în zona focarelor

Incendiul a fost lichidat în jurul orei 21.00.

Au fost distruse o livadă de pomi fructiferi pe o suprafață de circa 80 de hectare și o cultura de viță de vie, pe aproximativ 15 hectare.

Pompierii au reușit să salveze peste 50 de hectare de pomi fructiferi și viță de vie, precum și gospodăriile oamenilor, scrie Mediafax.

Primarul orașului Zimnicea, Petre Pârvu, a răspuns prompt cererii venite din partea comandantului Detașamentului de Pompieri Zimnicea, care a solicitat astăzi sprijinul logistic pentru monitorizarea video a unui puternic incendiu de pe raza localității Pietroșani. Altfel, o echipă a SVSU Zimnicea, serviciu din subordinea Primăriei Zimnicea, s-a deplasat la fața locului cu drona din dotare. Aportul lor a asigurat pompierilor militari din Zimnicea posibilitatea monitorizării eficiente a zonei cuprinse de flăcări. Informăm cetățenii orașului Zimnicea că incendiul a fost unul de mare amploare: au ars 80 de ha de livadă și vegetație uscată, și 14 ha cu viță de vie și vegetație uscată. Au fost salvate 40 de ha pomi fructiferi și 5 ha cu viță de vie. Detașamentul de Pompieri Zimnicea a mobilizat pentru stingerea incendiului 4 autospeciale și o cisternă. În sprijinul lor au avut și 2 autospeciale de la ISU Giurgiu. Lupta cu flăcările a durat nu mai puțin de 10 ore.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹