Incendiu lângă București: Peste 40 de hectare afectate

de Redacția Jurnalul    |    12 Aug 2025   •   13:45
Sursa foto: DSU

Un incendiu puternic de vegetație uscată a izbucnit în apropierea localității Berceni, spre Frumușani, la granița dintre județele Ilfov și Giurgiu. Flăcările se manifestă cu intensitate, însoțite de degajări mari de fum, pe o suprafață de aproximativ 40 de hectare.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu ce s-a produs la vegetație uscată, în proximitatea localității Berceni, spre localitatea Frumușani, la limita județelor Ilfov și Giurgiu”, anunță ISU București-Ilfov.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la vegetație uscată, pe o suprafață de aproximativ 40 de hectare.

Rafalele de vânt puternic favorizează extinderea incendiului și schimbarea rapidă a direcției de propagare a flăcărilor, îngreunând intervenția pompierilor.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate 17 autospeciale de stingere cu apă și spumă, dintre care două autospeciale din cadrul ISU Giurgiu și o autospecială de stingere din cadrul ISU Călărași.

Subiecte în articol: incendiu vegetatie berceni
