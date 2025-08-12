Incendiu lângă București: Peste 40 de hectare afectate

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu ce s-a produs la vegetație uscată, în proximitatea localității Berceni, spre localitatea Frumușani, la limita județelor Ilfov și Giurgiu”, anunță ISU București-Ilfov.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la vegetație uscată, pe o suprafață de aproximativ 40 de hectare.

Rafalele de vânt puternic favorizează extinderea incendiului și schimbarea rapidă a direcției de propagare a flăcărilor, îngreunând intervenția pompierilor.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate 17 autospeciale de stingere cu apă și spumă, dintre care două autospeciale din cadrul ISU Giurgiu și o autospecială de stingere din cadrul ISU Călărași.

(sursa: Mediafax)