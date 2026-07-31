A început Postul Adormirii Maicii Domnului. De ce este considerat mai ușor decât Postul Mare

Postul a fost instituit de Biserică în cinstea Maicii Domnului. În primele secole creștine, acest post nu era ținut unitar în întreaga Biserică. Creștinii din Antiohia posteau doar o singură zi, la praznicul Schimbării la Față a Domnului, iar în Constantinopol se postea doar patru zile.

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Doar creștinii din Ierusalim posteau opt zile. Această situație a făcut ca Biserica să ia atitudine asupra stabilității Postului Adormirii Maicii Domnului.

Instituirea Postului a fost decisă de Sinodul întrunit la Constantinopol în anul 1166, scrie Basilica, agenția de știri a Patriarhiei Române.

De regulă, Postul Adormirii Maicii Domnului începe la 1 august. În acest an însă, potrivit rânduielilor bisericești, postul începe pe 31 iulie, deoarece ziua de lăsatul secului cade într-o zi de vineri. Aceeași situație s-a mai înregistrat în 2024, 2020 și 2019.

În Postul Adormirii Maicii Domnului, credincioșii sunt îndeamnați să urmeze exemplul de rugăciune, smerenie și curăție al Născătoarei de Dumnezeu. În această perioadă este recomandată citirea zilnică a Paraclisului Maicii Domnului și a altor rugăciuni închinate Fecioarei Maria.

Sursa citată susține că, din punct de vedere alimentar, Postul Adormirii Maicii Domnului este considerat mai ușor decât Postul Mare, dar mai aspru decât Postul Nașterii Domnului și Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Astfel, lunea, miercurea și vinerea se ajunează până la Ceasul al IX-lea (aproximativ ora 15:00), când se consumă mâncare uscată, iar marțea și joia se mănâncă legume fierte, fără untdelemn, iar sâmbăta și duminica este dezlegare la untdelemn și vin. De sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, din 6 august, este dezlegare la pește, untdelemn și vin.

Biserica Ortodoxă cinsteşte la 15 august Adormirea Maicii Domnului, sărbătoare numită în popor şi Uspenia (termenul slav) sau Sfânta Maria Mare.

Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria, dar mărturii despre existenţa ei nu există decât începând din secolul al V-lea, când cultul Maicii Domnului începe să se dezvolte foarte mult, mai ales după Sinodul IV Ecumenic, care a hotărât că Maica Domnului este Născătoare de Dumnezeu.

(sursa: Mediafax)