Inițiativă privată strategică la Slobozia: România poate face un pas important spre relansarea producției de îngrășăminte chimice

Această capacitate industrială a reprezentat un pilon esențial pentru dezvoltarea agriculturii și pentru securitatea alimentară a țării.

Astăzi, la mai bine de trei decenii distanță, aproape toate aceste capacități de producție nu mai funcționează, iar România a devenit dependentă de aceste importuri vitale pentru agricultură.

Creșterea prețurilor, volatilitatea piețelor internaționale și incertitudinile geopolitice accentuează vulnerabilitatea fermierilor români și a economiei naționale.

În acest context, la Slobozia, un grup de ingineri români lansează un proiect ambițios de înființare și dezvoltare a unei unități de producere a îngrășămintelor chimice, o inițiativă exclusiv privată, bazată pe expertiză tehnică, investiții responsabile și o viziune pe termen lung.

„România nu duce lipsă de specialiști sau de tradiție industrială. Ceea ce ne-a lipsit, mult timp, a fost curajul de a reconstrui. Acest proiect este dovada că se poate”, a declarat dr. ing Nicu Vasile, unul dintre inițiatorii proiectului, o persoană foarte cunoscută în domeniul agricol, atât prin prisma activității sale de fermier, cât și prin calitatea de președinte al Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), pe care a deținut-o până de curând.

Noua unitate care este realizată de către compania FER Protect Plant este concepută pentru a funcționa la standarde tehnologice și de mediu actuale, având ca obiectiv principal producerea de îngrășăminte adaptate nevoilor reale ale fermierilor români, cu un lanț de aprovizionare sigur și costuri competitive, se arată într-un comunicat al companiei.

„Ne dorim să oferim agricultorilor români predictibilitate și stabilitate. Producția locală înseamnă mai puține riscuri, prețuri mai corecte și o relație directă între producător și fermier. Fertilizatorii foliari, care sunt produși în noua unitate, reduc cu 15-20% necesarul de îngrășăminte chimice solide, iar gradul de asimilare îmbunătățește calitatea recoltelor”, a precizat George Băcănescu, inginer cercetător, și unul dintre coordonatorii tehnici al proiectului.

Potrivit estimărilor realizate de echipa de ingineri, proiectul are potențialul de a schimba semnificativ piața îngrășămintelor chimice din România în următorii ani.

„Aceasta nu este doar o investiție într-o unitate de producție, ci o investiție în viitorul agriculturii românești. Dacă vrem performanță, trebuie să ne bazăm pe producție internă și pe know-how românesc. Este foarte importantă implicarea chimiei românească pe filiera cercetare- producție, precum și Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii din cadrul Universității Politehnica din București al cărei mentor este profesoara universitară Ecaterina Andronescu”, au subliniat reprezentanții companiei FER Protect Plant.