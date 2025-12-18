Nou tip de înșelătorie online: Victimele sunt amenințate cu închisoarea

Un nou tip de înșelătorie online vizează utilizatorii din România. Mesajele false se dau drept institușii ale statului.

Victimele înșelătoriei online sunt anunțate că dispozitivul lor a fost blocat. Li se cere plata unei amenzi de 1.250 lei în două ore. Înșelătoria folosește amenințări cu închisoarea și pedepse severe. Autoritățile avertizează cetățenii să nu cadă în capcană.

În ultima perioadă, au apărut mai multe pagini și mesaje online care impersonează instituții ale statului. Scopul acestei înșelătorii este obținerea de bani, date financiare și informații cu caracter personal.

Aceste pagini afișează mesaje alarmante. Utilizatorii sunt anunțați că dispozitivul lor a fost restricționat. Motivul invocat: ar fi accesat în mod repetat site-uri care conțin materiale interzise conform legislației românești.

În mesaj se menționează, în mod fals, că a fost primită o notificare din partea DNSC. Este atribuit un număr de caz care nu există în realitate. Este indicat un ofițer desemnat fictiv.

Conținutul mesajului susține că dispozitivul ar fi fost blocat din cauza accesării unor materiale care ar încălca Codul penal. Sunt invocate articolele 374 și 375 referitoare la pornografia infantilă. Sunt menționate abuzuri sexuale asupra copiilor, pornografie extremă cu violență. Acestea sunt prezentate ca reprezentând un risc major pentru securitatea cibernetică națională.

Pentru a debloca dispozitivul și pentru a evita presupusele consecințe legale, utilizatorului i se solicită achitarea unei amenzi de 1.250 de lei. Termenul este foarte scurt, de regulă două ore. Plata este cerută prin card bancar, urmând instrucțiunile afișate pe ecran.

Mesajul conține un avertisment potrivit căruia neplata amenzii în termenul stabilit ar duce la suspendarea permanentă a dispozitivului. Se menționează declanșarea unei investigații din partea autorităților DNSC.

De asemenea, sunt menționate, în mod abuziv, pedepse severe: închisoarea de până la 10 ani, amenzi substanțiale și înscrierea în registrul agresorilor sexuali.

Un indiciu clar că aceste mesaje sunt false îl reprezintă numeroasele greșeli gramaticale și de exprimare. Exemple: „Actiune Requerită" în loc de „acțiune necesară" sau „restriceăă" în loc de „restricționat". Aceste erori, alături de formulările incoerente și utilizarea incorectă a prevederilor legale, demonstrează că nu este vorba despre o comunicare oficială.

Acest tip de mesaj este un fals, creat special pentru a speria utilizatorii. Scopul real este inducerea în eroare și sustragerea de sume de bani. De asemenea, vizează colectarea ilegală a datelor cu caracter personal și a datelor financiare, în vederea folosirii ulterioare în alte fraude.

Autoritățile române nu blochează dispozitive prin astfel de mesaje. Nu solicită plata amenzilor prin pagini web, pop-up-uri sau sub presiunea timpului. Orice astfel de notificare trebuie ignorată și raportată.

DNSC și Poliția Română recomandă prudență cetățenilor și oferă măsuri de contracarare:

Nu efectuați nicio plată. Autoritățile române nu solicită plata amenzilor prin pop-up-uri sau pagini web.

Nu introduceți date personale sau financiare pe site-uri necunoscute.

Nu dați click pe linkuri suspecte.

Închideți imediat pagina sau mesajul fără a interacționa.

Nu apelați numere de telefon menționate în mesaj.

Verificați informațiile doar pe canale oficiale ale DNSC sau Poliției Române.

Actualizați sistemul de operare și aplicațiile.

Folosiți un program antivirus actualizat.

Schimbați imediat parolele dacă ați interacționat cu mesajul.

Contactați banca dacă ați introdus datele cardului.

Raportați incidentul autorităților competente.

(sursa: Mediafax)