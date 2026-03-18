Internetul fără reguli devine pericol public pentru copii: presiune tot mai mare pentru interzicerea rețelelor sociale sub 16 ani

Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului politic, educațional și ai societății civile, într-un dialog direct despre violență, adicții și lipsa reperelor în formarea noii generații. Concluzia generală a fost una fermă: rețelele sociale nu mai sunt doar un spațiu de comunicare, ci un factor major care amplifică riscurile pentru copii.

Specialiștii prezenți au avertizat că platformele digitale contribuie la normalizarea agresivității, la apariția dependențelor și la fragilizarea psihică a minorilor, într-un context în care mecanismele de protecție sunt aproape inexistente.

În acest cadru, proiectul legislativ depus de deputatul PUSL Ștefan Alexandru Băișanu, care propune interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare, a fost evidențiat ca o posibilă soluție concretă. Inițiativa urmărește introducerea unor sisteme reale de verificare a vârstei și sancțiuni pentru companiile care nu respectă regulile, pentru a limita accesul necontrolat al minorilor.

În cadrul conferinței, Bogdan Ionescu, director educațional al Academiei Da Vinci, a subliniat:

„Trebuie să pregătim tinerii pentru un altfel de viitor, pe care, din păcate, nu îl cunoșteam. Un viitor în care tehnologia evoluează mai repede decât capacitatea noastră de a o înțelege și de a o controla.”

Participanții au atras atenția că, în lipsa unei intervenții legislative clare, responsabilitatea rămâne aproape exclusiv pe umerii părinților și profesorilor, în timp ce amploarea fenomenului depășește cu mult capacitatea acestora de a gestiona situația.

Tot mai multe voci din zona educației și a sănătății publice susțin că măsuri ferme nu mai pot fi amânate. Protejarea copiilor în mediul digital devine o urgență, nu doar o opțiune.

Semnalul transmis la „România Responsabilă” este fără echivoc: fără reguli clare și intervenții rapide, mediul online riscă să devină unul dintre cei mai periculoși factori în dezvoltarea noii generații.