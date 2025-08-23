Invazie de urși în Harghita: animalele sălbatice dau târcoale caselor

Ultimele atacuri și alertele RO-Alert arată o realitate tot mai greu de ignorat: urșii au devenit o amenințare directă pentru siguranța locuitorilor.

Autoritățile au emis avertizări RO Alert sâmbătă seara după ce a fost semnalată prezența unor urși în două localități din județul Harghita. Unul dintre urși a ajuns în orașul Odorheiu-Secuiesc.

ISU Harghita a anunțat sâmbătă seara că a fost semnalată prezența unui urs, în localitatea Tămașu din comuna Dealu. Imediat s-a transmis mesaj de avertizare RO-Alert. La scurt timp după acest incident, a fost transmis alt mesaj de atenționare a populației deoarece un urs a fost văzut în orașul Odorheiu-Secuiesc.

O situație asemănătoare a fost sâmbătă dimineața. Atunci, un urs a ajuns în localitatea Delnița.

În astfel de situații, autoritățile le recomandă oamenilor „să evite zona, să rămână în locuințe, să păstreze distanța față de animal și nu încerce să-l fotografieze sau să-l hrănească”, scrie Mediafax.

Tot astăzi, un motociclist a fost atacat de un urs pe Transfăgărășan. Este vorba despre un cetățean străin care a fost mușcat de animal în timp ce se afla într-o coloană de mașini.