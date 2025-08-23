x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Invazie de urși în Harghita: animalele sălbatice dau târcoale caselor

Invazie de urși în Harghita: animalele sălbatice dau târcoale caselor

de Redacția Jurnalul    |    23 Aug 2025   •   20:56
Invazie de urși în Harghita: animalele sălbatice dau târcoale caselor
Sursa foto: Hepta

Numărul incidentelor cu urși a explodat în România, iar oamenii se simt tot mai terorizați în propriile locuințe. Dacă altădată animalele sălbatice rămâneau în păduri, acum coboară fără teamă printre case, pe șosele și chiar în orașe

Ultimele atacuri și alertele RO-Alert arată o realitate tot mai greu de ignorat: urșii au devenit o amenințare directă pentru siguranța locuitorilor.

Autoritățile au emis avertizări RO Alert sâmbătă seara după ce a fost semnalată prezența unor urși în două localități din județul Harghita. Unul dintre urși a ajuns în orașul Odorheiu-Secuiesc.

ISU Harghita a anunțat sâmbătă seara că a fost semnalată prezența unui urs, în localitatea Tămașu din comuna Dealu. Imediat s-a transmis mesaj de avertizare RO-Alert. La scurt timp după acest incident, a fost transmis alt mesaj de atenționare a populației deoarece un urs a fost văzut în orașul Odorheiu-Secuiesc.

O situație asemănătoare a fost sâmbătă dimineața. Atunci, un urs a ajuns în localitatea Delnița.

În astfel de situații, autoritățile le recomandă oamenilor „să evite zona, să rămână în locuințe, să păstreze distanța față de animal și nu încerce să-l fotografieze sau să-l hrănească”, scrie Mediafax.

Tot astăzi, un motociclist a fost atacat de un urs pe Transfăgărășan. Este vorba despre un cetățean străin care a fost mușcat de animal în timp ce se afla într-o coloană de mașini.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ursi Harghita
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri