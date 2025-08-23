x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Motociclist atacat de urs pe Transfăgărășan. Cetățeanul străin a fost mușcat de animal

Motociclist atacat de urs pe Transfăgărășan. Cetățeanul străin a fost mușcat de animal

de Redacția Jurnalul    |    23 Aug 2025   •   19:49
Motociclist atacat de urs pe Transfăgărășan. Cetățeanul străin a fost mușcat de animal

Un motociclist a fost atacat de un urs pe Transfăgărășan. Este vorba despre un cetățean străin care a fost mușcat de animal în timp ce se afla într-o coloană de mașini.

Potrivit IPJ Argeș, sâmbătă, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Albeștii de Argeș au fost sesizați cu privire la faptul că un motociclist a fost mușcat de un urs, pe DN 7C – Transfăgărășan, pe raza comunei Arefu, în zona Valea lui Stan.

Din verificările preliminare efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 73 de ani, cetățean străin, în timp ce se deplasa cu motocicleta pe direcția Baraj Vidraru – Curtea de Argeș, a oprit pe partea carosabilă, în coloană, din cauza traficului aglomerat. În acel moment, un urs aflat pe marginea drumului l-a mușcat de gamba piciorului drept.

La fața locului s-a deplasat un echipaj medical care a acordat îngrijiri medicale bărbatului. Persoana în cauză a refuzat transportul la spital.

Inspectoratul de Poliție Județean Argeș le recomandă șoferilor și motocicliștilor care tranzitează zona Transfăgărășan „să manifeste prudență și să evite apropierea de animalele sălbatice”.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: motociclist urs transfagarasan
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri