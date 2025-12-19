Investiție de 57 milioane de euro pentru un spital în Târnăveni

La noua licitație organizată au fost înregistrate patru oferte și ele au intrat în etapa de evaluare. Termenul limită este data de 14 marrie 2026. Pentru finanțare, proiectul a fost depus inițial în cadrul Programului National de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești (PNIIUS), iar contractul de lucrări vă fi semnat sub clauza suspensiva a obținerii finanțării.

Cele 4 oferte au fost depuse de:

1. Asocierea AWE Infra (lider) - Tony Stanescu - Transilvania Prest Solutions - Medizin Technologies - KBK Kraft Projekt, având că terț susținător grupul Hydrostroy AD și că subcontractanti companiile Sipatub, Ascenso, ABC Best Painting, Walhalla Invest Prodcomimpex, Inova International, Caloria, Riola-Module Ltd, Aquaproiect și Politecna Europa;

2. Asocierea KESZ Construcții Romania (lider) - SDC Proiect - Contranscom Construcții Benta - KESZ Epito Zrt - Omega Medical, cu subcontractantii KESZ Electric, Instarom, Fiord, Fire Electric Euroservice, IFMA, Dacorum Grup, DZ Medicale, Draeger Romania, Editronic International, General Electric Medical Systems Romania, CSP Proiect Line, Tesseract Architecture, GKH Medical și Supermedical;

3. Asocierea Selină (lider) - Poliart - Bog'Art, cu subcontractantii Medical Gazplus, Schindler Romania, BPM Tehnologica, BMC Criscon, Al.Se.Ro. Impex, STM Sistemi Tecnologie Medicali, Aria 9, Precon Transilvania, Igna Instal, Popp & Asociații, ABC Development Aviation, Termoline, Civitas Systems și Unimix Medical;

4. Asocierea Construcții Erbasu (lider) - Integra Medical Business - Innova Integration - Vivas International - Con-A Operations, cu subcontractantii B.Braun Medical, Editronic International, Kral Medical Solutions, Cortech Med, Centrul Județean de Aparatura Medicala Olt, SolviaMed, Skyer Medical Imaging, Medist Life Science, ABC Development Aviation, Concrete & Design Solutions, Selfconsulting, Schindler Romania, Coneco Romania, Professional Tech Construct Design, GB Indco și General Electric Medical Systems Romania.

Noul contract ce vă fi atribuit are o valoare estimata de 283,42 milioane de lei (57 milioane de euro), fară TVA, și o durata de implementare de 40 de luni. Noul corp spitalicesc va avea 200 de paturi. La parter vor funcționă compartimentul de primiri urgente și secțiile de spitalizare de zi, internări-externări și unitatea de transfuzii sanguine. La etajul 1 vor fi blocurile operatorii și secția AȚI, la etajul 2 secțiile de neurologie și chirurgie generala, la etajul 3 cele de obstetrica-ginecologie și neonatologie, la etajul 4 vă funcționă pediatria și la etajul 5 secția de medicina interna. În incinta unității vor fi amenajate 100 de locuri pentru parcare și un heliport la sol.