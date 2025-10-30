Investiție uriașă la Pitești. Ce se construiește?

"A fost semnat, de către Ministerul Energiei, contractul de finanţare nerambursabilă din Fondul pentru Modernizare pentru construirea unei centrale electrice fotovoltaice la nivelul Municipiului Piteşti - punct CET Sud 2. Valoarea totală a contractului este de 27.291.650,91 de lei, din care cheltuielile eligibile reprezintă 26.191.722,84 de lei", se precizează într-un comunicat al Primăriei Piteşti.



Conform aceleiaşi surse, administraţiei locale îi revine o cofinanţare de circa un milion de lei, reprezentând aproximativ 4% din valoarea totală a proiectului.



Proiectul prevede montarea a 6.910 panouri fotovoltaice, fiecare cu o putere nominală de 620 waţi, ceea ce va conduce la o capacitate instalată suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile de aproximativ 4,2 MW.



"Această investiţie va permite, în viitor, compensarea unei părţi importante din consumul de energie al unităţilor de învăţământ şi al sistemului de iluminat public din municipiul Piteşti", se mai menţionează în comunicat.

Sursa: AGERPRES