Fonduri de urgență în caz de viituri: S-a aprobat finanțarea de 37 de milioane de lei pentru zonele vulnerabile

Potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Mediului, investițiile vizează barajul și acumularea Surduc, barajul și acumularea Frumoasa și Polderul Cuceu, infrastructuri esențiale pentru alimentarea cu apă, atenuarea viiturilor și limitarea efectelor fenomenelor hidrologice extreme.

Valoarea totală a celor trei proiecte este de aproximativ 186,8 milioane de lei, iar fondurile alocate în acest an vor permite continuarea etapelor de proiectare și execuție.

Ministerul Mediului arată că investițiile sunt realizate în zone cu un risc hidrologic ridicat. Pe râul Gladna, în zona Fârdea - Surduc din județul Timiș, au fost înregistrate în ultimii ani episoade importante de inundații și avertizări hidrologice severe. În anii 2020 și 2022, viiturile au afectat zeci de gospodării și sute de persoane, fiind necesare intervenții ale autorităților pentru limitarea pagubelor.

În județul Sălaj, documentele de evaluare a riscului la inundații indică vulnerabilități în zona Jibou - Apa Sărată, unde cursurile de apă și torenții pot genera viituri cu impact asupra localităților din aval. Investițiile urmăresc reducerea efectelor unor astfel de fenomene și creșterea gradului de protecție pentru populație și infrastructura locală.

Pentru barajul și acumularea Surduc, din județul Timiș, este prevăzută în acest an o finanțare de 16 milioane de lei, în cadrul unui proiect estimat la 56,67 milioane de lei. Lucrările au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 16%. Obiectivul hidrotehnic are un rol esențial în alimentarea cu apă a municipiului Timișoara și a localităților din zonă, contribuind în același timp la apărarea împotriva inundațiilor. Potrivit autorităților, investiția va proteja aproximativ 1.750 de locuitori.

La barajul și acumularea Frumoasa, din județul Harghita, proiectul are o valoare totală de 96,07 milioane de lei, iar pentru 2026 este prevăzută o alocare de 8 milioane de lei. Investiția se află în etapa elaborării proiectului tehnic și are rolul de a asigura alimentarea cu apă a municipiului Miercurea Ciuc și a comunei Frumoasa, precum și protecția împotriva inundațiilor pentru aproximativ 8.686 de locuitori.

În județul Sălaj, Polderul Cuceu, amplasat pe râul Apa Sărată, în amonte de orașul Jibou, beneficiază de o alocare de 13 milioane de lei în acest an. Valoarea totală a proiectului este de 34,09 milioane de lei, iar lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 20%. Polderul este proiectat pentru atenuarea viiturilor și va contribui la protejarea a aproximativ 10.198 de persoane.

În total, cele trei investiții sunt destinate protejării a peste 20.000 de locuitori, reducând riscul producerii de pagube provocate de inundații și contribuind la creșterea siguranței infrastructurii hidrotehnice.

În ultimii ani, România s-a confruntat în mod repetat cu episoade de precipitații extreme și viituri rapide, care au afectat localități din mai multe județe și au provocat pagube importante locuințelor, infrastructurii și terenurilor agricole. În acest context, autoritățile susțin că modernizarea barajelor, acumulărilor și polderelor reprezintă o componentă esențială a măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice și de reducere a riscului la inundații.

(sursa: Mediafax)