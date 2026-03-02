Diana Buzoianu: Barajul Mihăileni nu este blocat. Refacem documentația legală

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a susținut un discurs în care a respins acuzațiile potrivit cărora barajul Mihăileni ar fi blocat și a vorbit despre necesitatea consolidării juridice a proiectelor de infrastructură critică.

Oficialul a avertizat că în spațiul public și chiar în Parlament circulă informații eronate privind situația lucrărilor.

„O minciună repetată obsesiv nu devine adevăr. Nu suntem în fața unei crize surpriză și nici a unui conflict politic. Toți ne dorim ca acest baraj să fie funcțional”, a declarat ministra.

Potrivit acesteia, corpul barajului este finalizat din 2022 și și-a dovedit deja eficiența.

În 2024 și 2025, acumularea ar fi oprit viituri în volum de 5,5 milioane de metri cubi de apă și ar fi protejat aproximativ 17.000 de persoane. „A spune că rolul de oprire a inundațiilor este blocat este o minciună”, a subliniat Buzoianu.

Ministra a precizat că, în prezent, la Mihăileni se desfășoară lucrări conexe, pentru care avizele au fost emise în 2024 și 2025 și care nu au făcut obiectul litigiului.

Un punct central al discursului a vizat anularea în instanță a unui aviz emis în 1987, document pe care ministra l-a considerat „vulnerabil juridic”.

„Nu Ministerul Mediului a anulat avizul, ci o instanță. A spune că este o surpriză că un aviz din 1987 este vulnerabil în 2026 este cel puțin o manipulare”, a afirmat aceasta.

Diana Buzoianu a criticat practica acordării de avize „pe repede înainte”, fără fundament juridic solid, care ulterior sunt anulate în instanță, generând blocaje și controverse politice.

După decizia definitivă a instanței, Administrația Bazinală de Apă Crișul (ABA Crișul) a convocat proiectantul, iar studiul de fezabilitate este în curs de refacere.

Instituția lucrează împreună cu Prefectura, Consiliul Județean Hunedoara, Primăria Bucești și Direcția pentru Protecția Mediului Hunedoara pentru obținerea documentelor necesare. Ulterior, Ministerul Mediului va iniția o hotărâre de Guvern pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați.

Ministra a atras atenția și asupra subfinanțării infrastructurii de protecție împotriva inundațiilor. Potrivit acesteia, bugetul inițial alocat barajelor în 2026 a fost de 50 de milioane de lei pentru întreaga țară, majorat ulterior la 150 de milioane de lei după negocieri.

„Nu putem pune o treime din bugetul național pentru toate barajele pe o singură lucrare. Avem o problemă fundamentală: nu sunt alocate suficiente fonduri pentru infrastructură critică”, a explicat Buzoianu.

Ministra Mediului a respins ideea că instituția pe care o conduce ar fi împotriva infrastructurii critice.

„Niciun drum, nicio autostradă, niciun baraj nu este sigur dacă nu este și sigur din punct de vedere legislativ. Nu alegem între mediu și oameni, alegem lucrări temeinic realizate, juridic solide, pentru oameni și pentru mediu”, a declarat aceasta.

Diana Buzoianu a afirmat că la barajul Mihăileni vor fi depuse toate documentele necesare pentru a elimina vulnerabilitățile juridice și pentru a asigura continuitatea proiectului în condiții de legalitate deplină.

Ea a participat, luni, la solicitarea Grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaților la dezbaterea„Responsabilitatea ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru blocarea investiţiilor strategice ale statului român – cazul Acumulării Mihăileni de pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara”.

(sursa: Mediafax)