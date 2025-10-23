Guvern: 7 decembrie, data pentru alegerile locale parțiale, inclusiv pentru PMB și CJ Buzău

Potrivit Ioanei Ene Dogioiu, perioada electorală va începe la data de 2 noiembrie 2025, odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern.

Scrutinul va avea loc nu doar în București și județul Buzău, ci și în mai multe localități din țară: Remetea (Bihor), Mihai Eminescu (Botoșani), Marga (Caraș-Severin), Dobromir și Lumina (Constanța), Găești (Dâmbovița), Sopot (Dolj), Valea Ciorii (Ialomița), Vânători (Iași), Poienile de sub Munte și Șieu (Maramureș), respectiv Cârța (Sibiu).

Conform calendarului electoral:

11 noiembrie 2025 – începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcțiile de primar în cele 12 localități;

12 noiembrie 2025 – începe depunerea candidaturilor pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău și primar general al Capitalei;

15-16 noiembrie 2025 – termen limită pentru înregistrarea alianțelor electorale;

17 noiembrie 2025 – încheierea perioadei de depunere a tuturor candidaturilor;

22 noiembrie 2025 – debutul campaniei electorale;

2 decembrie 2025 – termenul limită pentru tipărirea buletinelor de vot;

6 decembrie 2025, ora 7:00 – încheierea campaniei electorale;

7 decembrie 2025 – ziua votului, între orele 7:00 și 21:00.

Guvernul precizează că, potrivit legislației, termenele prevăzute pentru acțiunile din cadrul alegerilor parțiale se reduc la jumătate față de cele aplicate în cazul unui scrutin general.

Hotărârea de guvern privind organizarea alegerilor locale parțiale intră în vigoare la data de 2 noiembrie 2025.

