Purtătorul de cuvânt al Guvernului: Nu există nicio nominalizare pentru funcția de vicepremier

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a explicat joi, în cadrul unei conferințe de presă de la Palatul Victoria, că premierul Ilie Bolojan este în căutarea unei persoane pentru funcția de vicepremier. „Este o poziție care presupune un personaj cu caracteristici mai complexe”, a spus Ioana Dogioiu adăugând că în prezent „nu există nicio nominalizare pentru funcția de vicepremier”.

Ea a subliniat că interimatul prelungit asigurat de premier nu reprezintă o problemă.

„Au mai existat interimate prelungite (...) nu există un impediment legal pentru această situație (...) dar interimate peste 45 de zile au mai existat”, a precizat Ioana Dogioiu.

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a demisionat în vară în urma unui scandal provocat de dezvăluirea că una dintre companiile sale a mituit un angajat ANAF. Anastasiu a ocupat funcția de vicepremier pentru reformă.

(sursa: Mediafax)