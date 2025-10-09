x close
Purtătorul de cuvânt al Guvernului: Nu există nicio nominalizare pentru funcția de vicepremier

de Redacția Jurnalul    |    09 Oct 2025   •   21:00
Sursa foto: Hepta

Purtătorul de cuvânt al Guvernului României, Ioana Dogioiu, susține că în prezent nu există nicio nominalizare pentru funcția de vicepremier. Funcția nu este ocupată din vară atunci când Dragoș Anastasiu a demisionat fiind implicat într-un scandal.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a explicat joi, în cadrul unei conferințe de presă de la Palatul Victoria, că premierul Ilie Bolojan este în căutarea unei persoane pentru funcția de vicepremier. „Este o poziție care presupune un personaj cu caracteristici mai complexe”, a spus Ioana Dogioiu adăugând că în prezent „nu există nicio nominalizare pentru funcția de vicepremier”.

Ea a subliniat că interimatul prelungit asigurat de premier nu reprezintă o problemă.

„Au mai existat interimate prelungite (...) nu există un impediment legal pentru această situație (...) dar interimate peste 45 de zile au mai existat”, a precizat Ioana Dogioiu.

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a demisionat în vară în urma unui scandal provocat de dezvăluirea că una dintre companiile sale a mituit un angajat ANAF. Anastasiu a ocupat funcția de vicepremier pentru reformă.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: ioana dogioiu vicepremier nominalizare
