Ministrul Ionuţ Moşteanu: Dacian Fall 2025 - un exerciţiu care a arătat cât de puternic este NATO

"Dragi soldaţi români şi de toate naţionalităţile, aliaţii noştri, care aţi făcut acest exerciţiu, vă mulţumesc în numele fiecărui român pentru tot ce faceţi pentru noi, pentru noi, ca ţară, pentru Alianţă. Aţi arătat, încă o dată, cum puteţi lucra împreună, cum puteţi colabora împreună, cum puteţi pune toate mijloacele împreună la muncă. Şi la acest exerciţiu au participat peste 5.000 de militari şi peste 1.200 de mijloace tehnice. Este un exerciţiu care a arătat din nou cât de puternică este această alianţă, cât de puternic este NATO. Şi asta se datorează dumneavoastră. Prin astfel de exerciţii şi prin modul în care funcţionaţi, acţionaţi, vă antrenaţi împreună, ne daţi nouă posibilitatea să stăm liniştiţi, să dormim liniştiţi, ştiind că suntem apăraţi de cea mai solidă umbrelă de protecţie şi de cea mai mare şi mai performantă armată, armata NATO. Mulţumesc fiecăruia dintre dumneavoastră", a declarat Ionuţ Moşteanu.



Ministrul apărării a mulţumit Franţei, arătând că la patru zile după izbucnirea războiului din Ucraina "Franţa a venit aici, a trimis trupe".



"Mulţumim în primul rând Franţei pentru acest exerciţiu, pentru că, la patru zile după izbucnirea războiului din Ucraina, Franţa a venit aici, a trimis trupe, Şi de atunci este naţiune cadru pentru Grupul de Luptă Înaintat (NATO enhanced Forward Presence Battle Group Romania, n.r.). Şi iată în jurul acestui Grup de Luptă Înaintat condus de Franţa s-a constituit acest exerciţiu la care au participat aliaţii - Franţa, Belgia, Germania, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, Spania, Statele Unite ale Americii, România, bineînţeles, şi vecinii noştri de la sud de Dunăre, Bulgaria, şi Brigada de Luptă, grupul de lupte italian care este acolo. Vă mulţumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru modul în care lucraţi împreună. Suntem martorii unei perioade de provocări diverse, la care nu ne-am fi gândit acum mulţi ani de zile, nişte provocări majore pentru democraţiile noastre liberale, democraţii care credeam că sunt de nezdruncinat, dar iată, de fiecare dată, la câţiva ani, mai ales în ultima vreme, vedem că noi şi noi provocări vin în faţa noastră", a afirmat ministrul Apărării Naţionale.



Moşteanu a dat exemplul atentatelor de acum zece ani din Franţa, apoi războiul din Ucraina, arătând că "probabil nimeni nu s-ar fi aşteptat să vedem încă un război în Europa, după Al Doilea Război Mondial" şi că de aceea unitatea este foarte importantă.



"Acest război va înceta, se va opri, pacea va veni, însă noi şi noi provocări vor fi la graniţele NATO, la graniţa Europei, şi de aceea este important să stăm strâns uniţi împreună, să ne dotăm mai bine. Am decis asta şi ne vom dota mai bine fiecare dintre noi, să fim pregătiţi ca atunci când unul din aliaţi este în pericol, să acţionăm toţi ca unul. Şi asta este o menire importantă a acestui exerciţiu, să arătăm că putem funcţiona împreună, putem pune echipamentele împreună, soldaţii, comanda împreună, să lucrăm toţi ca o armată. Asta au făcut aici, în această perioadă, la aceste exerciţii Dacian Fall (...). Vă mulţumesc foarte mult, aveţi sprijinul Guvernului, îi mulţumesc domnului Gheorghiţă Vlad, şeful Armatei Române pentru tot suportul şi pentru modul cum conlucrează cu aliaţii noştri (...). În numele fiecărui român, mulţumesc fiecărui soldat şi mulţumesc aliaţilor noştri", a conchis ministrul Apărării Naţionale.

