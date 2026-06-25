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Iranul acuză România că a participat la „agresiunea” împotriva sa

de Redacția Jurnalul    |    25 Iun 2026   •   09:20
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Iranul acuză România că a participat la „agresiunea” împotriva sa
Hepta/Esmaeil Baghaei

Ministerul de Externe al Iranului a lansat acuzații la adresa României și a altor state membre NATO, susținând că acestea au participat la ceea ce Teheranul numește „agresiunea americano-israeliană” împotriva Republicii Islamice.

Declarația a fost publicată pe platforma X de purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei.

Oficialul iranian afirmă că declarațiile recente ale secretarului general al NATO reprezintă, în opinia Teheranului, o recunoaștere a implicării Alianței într-un război considerat ilegal de autoritățile iraniene. „Italia și România sunt menționate în mod explicit de secretarul general al NATO ca participante la agresiunea împotriva Iranului”, a susținut Baghaei în mesajul publicat pe rețeaua de socializare X.

Acesta a adăugat că statele implicate „trebuie să răspundă pentru toate consecințele” și să explice propriilor cetățeni și comunității internaționale de ce au ales, în opinia sa, să sprijine atacurile împotriva Iranului.

Purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene susține că implicarea NATO ar reprezenta o încălcare a dreptului internațional și a principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite. În mesajul său, Baghaei afirmă că statele europene care au sprijinit acțiunile militare ale Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului ar trebui să fie trase la răspundere.

Oficialul iranian face referire și la mai multe orașe din Iran, inclusiv Teheran, Isfahan, Tabriz, Shiraz și Bandar Abbas, despre care susține că au fost afectate de atacuri desfășurate pe teritoriul țării sale.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: iran acuzatii romania agresiune
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