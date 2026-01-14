Își permite România să cumpere un avion pentru președinte?

Dacă avionul va fi cumpărat, el va fi administrat de Ministerul Apărării.

După ce președintele Nicuşor Dan a stat blocat o zi întreagă la Paris, pentru că avionul Spartan nu a putut decola din cauza vremii, s-au redeschis dezbaterile legate de oportunitatea achiziționării unui avion oficial pentru demnitarii României.

Ilie Bolojan a fost întrebat, dacă el consideră că este nevoie de o asemenea aeronavă, cu atât mai mult cu cât a fost și el președinte interimar.

„Gândiți-vă că aproape toate țările europene au avioane care sunt folosite pentru reprezentarea statului. Și România poate să aibă un astfel de avion. Pot să-l folosească toți demnitarii, nu se întâmplă nimic. Poate să fie administrat de către Ministerul Apărării, de Armată, pentru că oricum trebuie să-și facă orele de pilotaj, deci poate avea mai multe destinații. Aici întotdeauna este o decizie care ține de o analiză cost-beneficiu. Gândiți-vă că dacă avioanele care le-am închiriat de-a lungul anilor pentru curse de genul acesta ar fi fost folosiți banii pentru a lua un astfel de avion într-un leasing, probabil că n-am fi ieșit foarte diferit. Deci aici, exact ca și într-o analiză de business, trebuie făcute analize și luate deciziile, dar ieșind într-o zonă de populism”, a declarat Ilie Bolojan la TVR.

Premierul a mai spus că trebuie luate „niște avioane decente”, „în care să rezolvi atât un cost decent, dar și un aspect de reprezentare a României, pentru că, într-adevăr, și asta contează în anumite situații”.

Premierul a mai spus că totuși „nu aceasta este cea mai importantă problemă a țării noastre”, cu „problemele care țin de cetățenii noștri, să trecem aceste luni cu bine, să menținem o stabilitate, să ne ocupăm de lucrurile serioase, mai mult motor și mai puțin claxoane, și, într-adevăr, să facem ceea ce trebuie pentru țara noastră”.

(sursa: Mediafax)