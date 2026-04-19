Cel mai mare jackpot Joker din istorie, câștigat cu un bilet jucat online de 14,50 lei

Un nou record absolut a fost stabilit la Joker, după ce premiul de categoria I, în valoare de peste 65,9 milioane de lei, a fost câștigat la tragerea din 19 aprilie 2026. Este cel mai mare câștig din istoria acestui joc, iar biletul norocos a fost jucat online.

Jackpot record la Joker: peste 12,9 milioane de euro

Tragerea Joker din 19 aprilie 2026 a adus un câștig spectaculos, premiul de categoria I ajungând la valoarea impresionantă de 65.969.447,56 lei (echivalentul a peste 12,93 milioane de euro).

Acesta reprezintă cel mai mare premiu acordat vreodată la Joker, stabilind un nou reper în istoria jocului.

Biletul norocos, jucat online

Potrivit informațiilor oficiale, biletul câștigător a fost completat pe platforma online joaca.loto.ro.

Jucătorul a ales două variante la Joker, iar costul total al biletului a fost de doar 14,50 lei — o investiție minimă pentru un câștig uriaș.

Primul mare câștig din 2026

Acesta este primul premiu de categoria I câștigat la Joker în anul 2026, după o perioadă îndelungată fără un astfel de jackpot adjudecat.

Ultima dată când premiul cel mare a fost câștigat a fost pe 15 septembrie 2024, atunci când suma acordată a fost de 11.845.622,10 lei.

Termen limită pentru revendicarea premiului

Conform regulamentului în vigoare pentru jocurile loto tradiționale, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiul.

În cazul în care suma nu este ridicată în acest interval, aceasta se pierde conform prevederilor legale.