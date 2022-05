Jill Biden a ajuns la întâlnirea cu Carmen Iohannis

Jill Biden va vizita o şcoală din Capitală în care au fost primiți câțiva elevi ucraineni refugiaţi.

Vineri, Jill Biden a scris pe Twitter că se află în România și va merge și în Slovacia pentru a petrece Ziua Mamei cu mame şi copii ucraineni care au fost nevoiți să îşi părăsească locuinţele „din cauza războiului lui Putin".

Jill Biden a vizitat deja baza militară „Mihail Kolgălniceanu” la care se află soldaţi americani.

„Oriunde m-aș afla în lume, întotdeauna găsesc un pic de casă”, a postat pe Twitter prima doamnă a Statelor Unite ale Americii o imagine de la Baza Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

„Trupele noastre de la Baza Aeriană MK continuă să răspundă la datorie cu curaj, onoare și forță. Eu și Joe ne rugăm pentru siguranța fiecărui membru al armatei noastre care lucrează pentru pace alături de aliații noștri NATO”, a adăugat Jill Biden.

Stire initiala: Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, va avea, sâmbătă, o întâlnire cu soţia preşedintelui României, Carmen Iohannis, şi va vizita o şcoală publică din Bucureşti care găzduieşte elevi ucraineni refugiaţi.

Jill Biden a ajuns în România, vineri, la Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu, unde s-a întâlnit cu militarii americani şi ai NATO.



Vizita în România este parte a unei deplasări de patru zile pe care Prima Doamnă a SUA o efectuează în ţara noastră şi Slovacia pentru a sublinia angajamentul Statelor Unite pentru refugiaţii ucraineni.



Soţia preşedintelui SUA a scris pe Twitter că scopul călătoriei sale în cele două state este de "a petrece Ziua Mamei cu mame şi copii ucraineni care au fost forţaţi să îşi părăsească locuinţele din cauza războiului lui Putin".

On my way to Romania and Slovakia to spend Mother’s Day with Ukrainian mothers and children who were forced to flee their homes because of Putin’s war.



I will also visit U.S. troops and express gratitude for the relief efforts of neighboring countries and aid workers.