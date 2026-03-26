Seniorii, la mare căutare: Peste 12.000 de oportunități în primele trei luni

Specialiștii rămân o categorie stabilă pe piața muncii, dar și mai puțin activă în ceea ce privește schimbările de job.

Potrivit datelor platformei, cele mai căutate joburi sunt în profiluri ca inginerii, contabilii, managerii de vânzări și consultanții financiari.

În cazul inginerilor, cererea este constantă, indiferent de specializare, aceștia fiind considerați o nișă deficitară în recrutare.

„Inginerii formează o nișă aflată în deficit de candidați, pentru care există oferte indiferent de specializare”, explică Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Cele mai multe joburi pentru specialiști au fost în: servicii, retail, construcții, industria alimentară, transport și logistică turism.

La polul opus, cele mai puține oportunități pentru seniori vin din sectoare precum aeronautic, marketing și PR, farma sau real estate.

Orașele cu cea mai mare ofertă sunt București, Iași, Cluj-Napoca, Brașov, Ilfov, Constanța și Oradea.

Conform datelor Salario, salariul mediu net pentru seniorii cu experiență depășește 5 ani este de aproximativ 6.400 de lei pe lună. Candidații au însă așteptări cu circa 25% mai mari, ajungând la 8.000 de lei.

Cele mai bine plătite domenii sunt: IT – aproximativ 10.650 lei net, petrol și gaze – 7.800 lei, audit și consultanță – 7.700 lei, construcții și inginerie – în jur de 7.000 lei.

La polul opus se află: call center / BPO – 5.000 lei, industria alimentară și HoReCa – 5.000 lei, turism – 5.500 lei.

Specialiștii și managerii sunt mai puțin predispuși la schimbări de job, în special în perioade cu incertitudine economică. Acest lucru explică de ce doar aproximativ un sfert din joburile disponibile li se adresează.

Din cele 3,3 milioane de aplicări înregistrate de la începutul anului, doar 772.000 aparțin candidaților seniori.

În plus, interesul pentru munca remote este mai scăzut în rândul acestora: doar 8,9% dintre aplicări vizează joburi la distanță, comparativ cu aproape 11% la nivel general.

În prezent, pe eJobs sunt disponibile aproximativ 18.000 de locuri de muncă, iar alte 8.000 pot fi găsite pe platforma iajob.ro, destinată angajării rapide, fără proceduri clasice precum realizarea unui CV.

Datele arată o piață a muncii în care specialiștii sunt căutați, dar rămân, în același timp, mai greu de atras și mai puțin dispuși să-și schimbe locul de muncă.

(sursa: Mediafax)