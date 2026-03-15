Miza uriașă la Joker: Report de peste 11,4 milioane de euro la tragerea de duminică

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,26 milioane de lei (peste 1,42 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,89 milioane de lei (peste 961.400 de euro).



La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 58,11 milioane de lei (peste 11,40 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 253.900 de lei (peste 49.800 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 38.000 de lei.



La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 68.900 de lei (peste 13.500 de euro), iar la Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 104.200 de lei (peste 20.400 de euro).



Tragerile loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii "Românii au noroc", începând cu ora 18:30.



La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 111.480 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Râmnicu Vâlcea.

