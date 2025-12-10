„Justiție, nu mafie”: Sute de protestatari în București și Cluj cer justiție independentă

În fața CSM sunt peste 500 de protestatari care au venit cu pancarte cu poza Liei Savonea, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). Ei îi cer șefei Instanței Supreme demisia, în urma scandalului declanșat prin publicarea anchetei Recorder, care o are în prim plan.

Protestatarii au scris pe coli „Justiție, nu corupție”, „Stop corupției”, „Justiție capturată”, „Cât ne mai chinuim să fim stat european?”, „Cum doriți să achitați” sau „Corupția sufocă magistratura”.

Ei scandează „Justiție, nu mafie”, „Demisia, demisia” și „Vrem dreptate, nu imunitate”.

Protestul a fost anunțat pe Facebook.

„Pe data de 10 decembrie (miercuri), ora 19:00 mergem să protestăm împotriva abuzurilor din justiție. Independența justiției este pusă în pericol, având consecințe nefaste asupra democrației române. Legislația favorizează abuzurile și judecătorii cinstiți sunt intimidați!”.

Un protest spontan a fost și la Cluj-Napoca, în fața Judecătoriei. Și aici, oamenii s-au adunat în jurul orei 19.

(sursa: Mediafax)