x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator „Justiție, nu mafie”: Sute de protestatari în București și Cluj cer justiție independentă

„Justiție, nu mafie”: Sute de protestatari în București și Cluj cer justiție independentă

de Redacția Jurnalul    |    10 Dec 2025   •   21:33
„Justiție, nu mafie”: Sute de protestatari în București și Cluj cer justiție independentă
Sursa foto: Sute de protestatari în București

Sute de protestatari s-au adunat, miercuri seara, în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și în fața Judecătoriei Cluj-Napoca pentru a cere o justiție independentă. Oamenii strigă „Justiție, nu mafie” sau „Demisia”.

În fața CSM sunt peste 500 de protestatari care au venit cu pancarte cu poza Liei Savonea, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). Ei îi cer șefei Instanței Supreme demisia, în urma scandalului declanșat prin publicarea anchetei Recorder, care o are în prim plan.

Protestatarii au scris pe coli „Justiție, nu corupție”, „Stop corupției”, „Justiție capturată”, „Cât ne mai chinuim să fim stat european?”, „Cum doriți să achitați” sau „Corupția sufocă magistratura”.

Ei scandează „Justiție, nu mafie”, „Demisia, demisia” și „Vrem dreptate, nu imunitate”.

Protestul a fost anunțat pe Facebook.

„Pe data de 10 decembrie (miercuri), ora 19:00 mergem să protestăm împotriva abuzurilor din justiție. Independența justiției este pusă în pericol, având consecințe nefaste asupra democrației române. Legislația favorizează abuzurile și judecătorii cinstiți sunt intimidați!”.

Un protest spontan a fost și la Cluj-Napoca, în fața Judecătoriei. Și aici, oamenii s-au adunat în jurul orei 19.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: justitie protest CSM
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri