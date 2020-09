Klaus Iohannis a decorat compania Continental Automotive

Klaus Iohannis a vizitat, marți, sediul Continental Automotive din Timișoara, companie căreia i-a acordat o decorație ” pentru performanțele deosebite și rezultatele obținute”. Cu acest prilej, șeful statului a subliniat că pentru o creștere economică sustenabilă este nevoie de ”tehnologie prietenoasă cu mediul și sigură” și a salutat angajamentul companiei de a contribui la dezvoltarea industriei din România.

Timișoara este, fără discuție, un simbol al schimbării democratice a României, dar și al dezvoltării, a mai spus, Klaus Iohannis, după ce a vizitat o fabrică de anvelope.

„Interesul constant pentru dezvoltare v-a propulsat în rândul celor care dau tonul în industrie și redefinesc viitorul mobilității. Pentru o creștere economică sustenabilă, avem nevoie de tehnologie prietenoasă cu mediul și sigură. Avem nevoie de decizii și acțiuni responsabile, atât din partea autorităților, cât și din partea mediului de afaceri. Și avem nevoie de inovare”, a afirmat președintele Klaus Iohannis, la fabrica de anvelope din Timiș.

El a decorat fabrica de anvelope Continental Automotive Products cu Ordinul „Meritul Industrial şi Comercial” în grad de Ofițer.

„În urmă cu 20 de ani, ați început activitatea în România, în acest oraș care este kilometrul zero al democrației și libertății noastre. Timișoara este, fără discuție, un simbol al schimbării noastre democratice, dar și al dezvoltării. Acum, sunteți unul dintre cei mai mari exportatori ai economiei românești. Aveți peste 20.000 de angajați din țara noastră, dintre care o treime sunt ingineri și specialiști IT în centrele de cercetare și dezvoltare. Sunteți un partener constant în educația profesională pentru tinerele generații. Pentru performanțele deosebite ale companiei și rezultatele obținute, am decis să decorez astăzi, la Timișoara, compania Continental Automotive România”, a adăugat șeful statului.

Iohannis a precizat că a primit asigurări că finalizarea investiției privind stația de ameliorare a calității aerului va răspunde în mod adecvat interesului cetățenilor.

Președintele Iohannis a menționat că epidemia de COVID-19 a generat schimbări profunde în relațiile sociale și de muncă și a evidențiat necesitatea unor comportamente mai responsabile.

„În contextul mai larg al gestionării crizei sanitare și al efectelor acesteia asupra economiei, m-am implicat direct, împreună cu Guvernul, în identificarea celor mai bune căi de a răspunde acestor provocări. S-au luat măsuri eficiente de protejare și stimulare a angajaților și angajatorilor, iar acestea și-au atins în mare parte scopul. Au fost salvate locuri de muncă și companii, au fost sprijinite familii și afaceri, au fost asigurate resurse pentru investiții în domeniile cheie: infrastructură, sănătate, educație, servicii publice. Sunt rezultate concrete, obținute cu eforturi considerabile, rezultate pe care românii le apreciază”, a menționat șeful statului.