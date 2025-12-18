Guvernul modifică Legea sănătății: Ce se schimbă pentru medici și pacienți

Guvernul a modificat joi Legea sănătății pentru a elimina blocajele administrative din sistem. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță schimbări majore care vizează atât medicii, cât și pacienții.

Guvernul creează cadrul pentru ajustări legislative necesare, inclusiv recunoașterea profesională accelerată. Prin decizia Guvernului, cumulul pensie-salariu continuă și în 2026. Modificările aduse urmăresc un scop clar: un sistem de sănătate care funcționează.

În ședința de Guvern, Legea sănătății a fost modificată pentru a crea cadrul necesar ajustărilor legislative. Schimbările vizează recunoașterea profesională și eliberarea documentelor de atestare profesională. Resursa umană din sănătate va fi protejată, iar timpii de eliberare a documentelor vor fi cât mai scurți.

Noile prevederi stabilesc clar că regulile generale de limitare nu se aplică concursului național de rezidențiat. Nici concursurile sau examenele pentru ocuparea posturilor prin integrare clinică nu sunt afectate.

În plus, prin memorandum aprobat de Guvern la propunerea Ministerului Sănătății, se pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din spitale.

„Sănătatea trebuie să meargă înainte”, declară ministrul Alexandru Rogobete.

Executivul aduce claritate pentru medici și farmaciști. Cei care au intrat deja în sistem și devin ulterior cadre didactice își pot continua activitatea clinică fără birocrație suplimentară.

Integrarea clinică se face simplu, prin adaptarea raportului de muncă. Astfel, experiența și competența rămân lângă pacient.

Prin ordonanță de urgență a Ministerului Sănătății, Guvernul continuă și în anul 2026 cumulul pensiei cu salariul. Prioritate au sănătatea, educația și alte sisteme critice.

Este o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniștii cu experiență. În special în specialitățile deficitare, fiecare medic contează.

Guvernul deschide și mai mult sistemul pentru medicii români din diaspora. Tot mai mulți specialiști își doresc să se întoarcă acasă. Sunt atrași de investițiile din spitale și de programele medicale moderne.

Rogobete anunță eliminarea întârzierilor administrative care i-au ținut luni întregi pe margine. Recunoașterea profesională va fi accelerată prin proceduri corecte, transparente și previzibile - cu timpi scurți de soluționare a dosarelor.

„Toate aceste măsuri au un scop simplu: un sistem de sănătate care funcționează. Deschis, coerent și stabil. Un sistem construit pentru pacienți. Un sistem care crește”, arată ministrul Sănătății.

(sursa: Mediafax)