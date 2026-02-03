Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

Mesajul lui Mircea Lucescu transmis de FRF, după internarea în spital: S-a exagerat foarte mult
Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,3215 lei, în urcare cu 2,57 bani (0,6%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,2958 lei.
Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5510 lei, în creştere cu 1,38 bani (0,25%) faţă de 5,5372 lei, cotaţia anterioară.
Gramul de aur s-a scumpit marţi până la valoarea de 683,2483 lei, de la 644,9082 lei, în şedinţa precedentă.
AGERPRES
Citește pe Antena3.ro