Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

Sursa foto: Hepta/Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,3215 lei, în urcare cu 2,57 bani (0,6%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,2958 lei.

Moneda naţională s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0950 lei, în scădere cu 0,09 bani (-0,02%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0959 lei.