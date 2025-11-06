Lideri americani și europeni au discutat despre o conductă de gaz care trece prin România

Întâlnirea a avut loc joi. Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, și secretarul de Interne, Doug Burgum, au participat la întâlnirea de la Atena, găzduită de Atlantic Council, organizația cu sediul la Washington. Li s-au alăturat peste 80 de oficiali americani, miniștri ai Energiei din Uniunea Europeană și directori ai unor companii americane de gaze lichefiate, potrivit AP.

Președintele Donald Trump încearcă să folosească poziția Americii ca principal exportator mondial de GNL pentru a presa UE să cumpere mai mult gaz american, legând exporturile de energie de negocieri comerciale mai ample.

Deoarece Europa este deja cea mai mare piață pentru GNL-ul american și intenționează să reducă aprovizionarea cu gaz rusesc în următorii doi ani, atenția participanților s-a îndreptat către așa-numitul Coridor Vertical, o rută nord-sud care leagă Grecia de Bulgaria și România.

„Grecia este binecuvântată cu o locație geografică foarte unică, iar noi suntem punctul natural de intrare pentru gazul natural lichefiat american în Europa. Coridorul vertical este un proiect de mare importanță geopolitică și economică pentru noi. Suntem bucuroși că devine realitate”, a declarat prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, în cadrul discuțiilor cu oficialii americani.

