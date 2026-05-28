Șase linii STB deviate joi din cauza restricțiilor de pe Arena Națională

Pentru defluirea spectatorilor, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI) a decis prelungirea programului de funcţionare a liniilor 1, 10, 85, 90 şi 104, se arată într-un comunicat transmis AGERPRES.



De asemenea, staţia "Piaţa Hurmuzachi" (aferentă liniilor 640 şi N109), amplasată pe Bd. Basarabia (pe sensul spre Calea Călăraşilor), va fi relocată temporar pe Calea Călăraşilor, după intersecţia cu Şos. Mihai Bravu.



Liniile 85 şi 90 vor funcţiona pe traseele de bază între terminalele "Gara de Nord", respectiv "M Petrache Poenaru" şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă/ Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.



Autobuzele liniei 104 vor circula pe traseul de bază între terminalul "Complex Pantelimon" şi intersecţia Şos. Iancului/ Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, revenind apoi pe traseul actual.



Linia de autobuze 143 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Bucur Obor" şi intersecţia Str. Baicului/ Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul "Baicului" (capătul liniilor 86 şi 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, apoi traseul actual.



De asemenea, linia 640 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "M Republica" şi intersecţia Bd. Chişinău/ Bd. Basarabia/ Bd. Nicolae Grigorescu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Constantin Brâncuşi, Str. Baba Novac, Şos. Mihai Bravu, Calea Călăraşilor, revenind apoi traseul de bază.



Şi linia de noapte N109 va avea un traseu modificat şi va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "M Republica" şi intersecţia Bd. Chişinău/ Bd. Basarabia/ Bd. Nicolae Grigorescu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Nicolae Grigorescu, Str. Constantin Brâncuşi, Str. Baba Novac, Şos. Mihai Bravu, Calea Călăraşilor, revenind apoi pe traseul de bază.



Spectatorii prezenţi la concertul de pe Arena Naţională mai au la dispoziţie şi vehiculele liniilor 5, 311, 335, 640, N1, N10, N102 şi N109, care circulă potrivit programului normal stabilit. AGERPRES