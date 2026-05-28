Descoperire medicală: Legătura dintre grupa sanguină și riscul de AVC

Deși stilul de viață rămâne esențial în prevenție, cercetătorii spun că moștenirea genetică joacă un rol mai important decât se credea anterior.

Legătura dintre grupa de sânge și AVC

Cercetarea a analizat datele a 48 de studii genetice, incluzând aproximativ 17.000 de pacienți care au suferit un AVC și aproape 600.000 de persoane din grupul de control, cu vârste între 18 și 59 de ani.

Analiza a identificat două regiuni genetice asociate cu un risc crescut de AVC timpuriu, dintre care una este direct legată de genele care determină grupa sanguină.

Grupa sanguină cu cel mai mare risc de AVC

Potrivit datelor, persoanele cu o variantă genetică asociată grupei A au un risc cu aproximativ 16% mai mare de a suferi un AVC înainte de vârsta de 60 de ani, comparativ cu restul populației.

Cercetătorii nu au identificat încă un mecanism exact care să explice această asociere, însă ipoteza principală vizează procesul de coagulare a sângelui.

Specialiștii spun că diferențele ar putea fi legate de modul în care funcționează trombocitele, celulele endoteliale și proteinele implicate în formarea cheagurilor.

Studiul mai arată că riscul asociat grupei A devine nesemnificativ după vârsta de 60 de ani, ceea ce sugerează că AVC-urile la vârste tinere au mecanisme diferite față de cele apărute la vârste înaintate, unde ateroscleroza joacă un rol principal.

În schimb, persoanele cu grupa B ar avea un risc ușor crescut de AVC, indiferent de vârstă.

Grupa sanguină cu cel mai mic risc de AVC

În schimb, purtătorii variantei genetice corespunzătoare grupei O1 au un risc redus cu circa 12%.

Explicațiile specialiștilor

Steven Kittner, autor principal al studiului, și neurolog vascular de la Universitatea din Marylandatrage, atenția că AVC-ul la vârste tinere este tot mai frecvent, iar consecințele pot fi severe.

„Numărul persoanelor care suferă accidente vasculare cerebrale timpurii este în creștere”, a explicat acesta, atrăgând atenția că supraviețuitorii pot rămâne cu dizabilități pe termen lung.

La rândul său, Mark Gladwin, om de știință la Universitatea din Maryland, a arătat că descoperirea completează tabloul factorilor de risc nemodificabili, alături de alți determinanți genetici.

Deși rezultatele sunt relevante din punct de vedere științific, experții subliniază că riscul suplimentar rămâne relativ redus, iar grupa de sânge nu justifică, în prezent, măsuri speciale de screening.

Cercetătorii atrag atenția și asupra limitărilor studiului, având în vedere diversitatea etnică insuficientă a participanților, potrivit dcmedical.ro.