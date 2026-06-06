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Liniile STB din Drumul Taberei, deviate din cauza unui eveniment din weekend

de Redacția Jurnalul    |    06 Iun 2026   •   11:40
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Liniile STB din Drumul Taberei, deviate din cauza unui eveniment din weekend
Weekend cu trasee modificate

 Traseele liniilor de autobuze 105, 168 şi N116 vor fi modificate în acest weekend pentru desfăşurarea evenimentului cultural-artistic "West Side Flower Fest 2026" din Drumul Taberei, informează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI).

Traficul rutier pe Drumul Taberei, pe tronsonul cuprins între Strada Braşov şi Strada Poiana Muntelui, va fi restricţionat în perioada 4 iunie (începând cu ora 23:30) - 8 iunie (până la ora 4:00).

Conform TPBI, traseele liniilor 105 şi 168, precum şi cel al liniei de noapte N116 vor fi modificate în ambele sensuri, de la intersecţia Drumul Taberei/Strada Braşov, pe Strada Braşov, Bulevardul Timişoara, Strada Romancierilor, Drumul Taberei, apoi pe traseele actuale.

Totodată, Linia N122 revine pe Calea Dudeşti, din noaptea de 4-5 iunie 2026, ca urmare a reluării temporare a circulaţiei rutiere pe Calea Dudeşti, tronsonul cuprins între Depoul Dudeşti şi Şoseaua Mihai Bravu.

Astfel, autobuzele liniei de noapte N122 vor circula, în ambele sensuri, de la intersecţia Bd. Camil Ressu/ Şos. Mihai Bravu/ Calea Dudeşti, pe Calea Dudeşti, Bd. Burebista, Piaţa Alba Iulia, după care continuă pe traseul actual.

AGERPRES

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Subiecte în articol: linii stb drumul taberei deviate eveniment weekend
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