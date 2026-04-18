Secretul longevității? Totul despre noul canal descoperit în creierul uman

Un nou studiu oferă prima dovadă directă la om a existenței unui punct de control până acum necunoscut în acest sistem, potrivit ScienceDaily.

Structura respectivă este artera meningeală medie (MMA), care pare să joace acum un rol cheie în modul în care creierul elimină fluidele și deșeurile.

Echipa de cercetare a utilizat instrumente avansate de RMN în timp real, puse la dispoziție printr-o colaborare cu NASA. Aceste tehnici de imagistică au fost inițial concepute pentru a studia modul în care zborul spațial modifică mișcarea lichidelor în creier.

Folosind această tehnologie, echipa a monitorizat mișcarea lichidelor cerebrospinale și interstițiale de-a lungul MMA la cinci persoane sănătoase timp de șase ore. Ceea ce au observat a fost neașteptat.

Lichidul se mișca încet și constant, spre deosebire de sânge, care curge rapid și dinamic. Acest model mai lent a sugerat că lichidul făcea parte din sistemul limfatic, mai degrabă decât din sistemul circulator.

Creierul și măduva spinării sunt protejate de membrane stratificate numite meninge. Timp de mulți ani, oamenii de știință au crezut că aceste membrane separau creierul de sistemele imunitar și limfatic ale corpului. Această viziune s-a schimbat semnificativ în ultimul deceniu.

Înțelegerea modului în care fluidele se deplasează între creier și restul corpului este esențială. Aceasta poate ajuta cercetătorii să dezvolte metode mai bune de prevenire și tratare a afecțiunilor neurologice și psihiatrice.

Pentru a-și verifica descoperirile, cercetătorii au examinat, de asemenea, țesutul cerebral uman folosind imagistica de ultra-înaltă rezoluție. În colaborare cu oamenii de știință de la Universitatea Cornell, aceștia au utilizat o metodă care permite vizualizarea simultană a mai multor tipuri de celule.

Această analiză detaliată a arătat că regiunea din jurul MMA conține celule care se găsesc de obicei în vasele limfatice. Acestea sunt aceleași tipuri de structuri responsabile de eliminarea deșeurilor din întregul corp.

Împreună, datele de imagistică și cele privind țesutul au confirmat că fluidul cu mișcare lentă observat la RMN se deplasa prin vasele limfatice, nu prin vasele de sânge, corelând direct scanările cu dovezile biologice.

O caracteristică cheie a acestei cercetări este accentul pus pe studierea mai întâi a persoanelor sănătoase, în loc să se înceapă cu modele animale. Această abordare permite oamenilor de știință să stabilească o bază de referință clară privind modul în care funcționează sistemul în condiții normale.

Această bază de referință este esențială pentru identificarea schimbărilor care apar în cazul bolilor. De exemplu, perturbările acestui sistem de drenaj pot juca un rol după leziuni cerebrale traumatice sau în cazul bolilor neurodegenerative.

