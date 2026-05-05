Mare atenție! Un lot de salată cu icre, retras din comerț după ce a fost depistată Listeria monocytogenes

ANPC informează că producătorul Negro 2000 SRL a inițiat rechemarea voluntară a produsului „GRAN MARE – Salată cu icre de hering 150 g”, ca măsură preventivă pentru protejarea sănătății publice.
Este vorba de lotul 981, care expiră în 18 mai 2026.
În urma analizelor efectuate, a fost detectată prezența bacteriei Listeria monocytogenes.
ANPC anunță că persoanele care au achiziționat produsul sunt rugate să nu îl consume.
Acesta poate fi returnat în orice magazin Penny din țară, fără prezentarea bonului fiscal, iar contravaloarea acestuia va fi restituită integral.
Produsul a fost comercializat în aproximativ 202 magazine Penny la nivel național.
(sursa: Mediafax)