Lovitură pentru fumători: Se scumpesc țigările de la 1 aprilie 2026

Măsura va avea impact direct asupra prețurilor de la raft, care ar putea crește în perioada următoare.

Acciza la țigarete crește cu peste 40 de lei

Potrivit unui ordin al Ministerului Finanțelor, acciza specifică la țigarete va crește de la 543,81 lei la 584,025 lei pentru 1.000 de țigarete. Majorarea este de peste 40 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 7,4%.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial și se aplică începând cu 1 aprilie 2026, scrie stiripesurse.ro.

Prețuri mai mari la raft

De regulă, creșterea accizei se regăsește în prețul final plătit de consumatori. Chiar dacă producătorii sau comercianții pot suporta o parte din costuri pe termen scurt, majorarea taxei duce, în cele mai multe cazuri, la scumpirea pachetelor de țigări.

Astfel, fumătorii se pot aștepta la noi creșteri de preț în perioada imediat următoare.

De ce crește acciza

Majorarea accizei face parte din calendarul fiscal prin care România trebuie să alinieze treptat taxarea produselor accizabile la nivelul cerințelor europene. Măsura este prevăzută în Codul fiscal și se aplică tuturor produselor din categoria țigaretelor.

Efect în lanț asupra prețurilor

Acciza reprezintă una dintre cele mai importante componente ale prețului final al țigărilor, alături de TVA și costurile de producție. Din acest motiv, orice creștere a accizei se reflectă rapid în prețurile din magazine, iar noua majorare va pune presiune suplimentară pe bugetul fumătorilor.