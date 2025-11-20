Prima declarație a lui Lucian Filip după condamnarea polițistului căruia i-a dat mită

Polițistul de la Rutieră care a luat mită 500 de lei de la fostul jucător al campioanei Superligii și-a aflat sentința. Agentul a recunoscut că se face vinovat de săvârșirea faptelor pentru care a fost anchetat și a fost condamnat la doi ani și trei luni de închisoare cu suspendare.

În exclusivitate pentru prosport.ro, Lucian Filip a dezvăluit că a aflat de sentința polițistului care i-a cerut mită pentru a scăpa de amendă și suspendarea permisiului. A afirmat că a fost constrâns să dea mită, altfel nu ar fi apelat la o asemenea măsură pentru a scăpa „basma curată”, după ce a fost prins cu peste 200 km/h pe Autostrada Soarelui.

Fostul căpitan de la FCSB a fost oprit pe Autostrada Soarelui deorece depășise cu mult viteza legală. A plasat 500 de lei în asigurarea obligatorie RCA pe care i-a dat-o agentului de la Rutieră ca să scape de sancțiune. Agentul a luat mită și l-a lăsat pe fostul fotbalist să plece fără să pățească nimic.

Ce nu știa polițistul e faptul că totul a fost înregistrat ambiental, audio-video, în mașina de serviciu, astfel că anchetatorii au deschis un caz amplu, finalizat în urmă cu câteva zile. A fost condamnat la doi ani si trei luni cu suspendare. De asemenea, va trebui să urmeze un program de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Lucian Filip nu a vrut să discute prea mult despre acest caz, dar a precizat, pentru ProSport, că a fost constrâns să ofere acea sumă de bani, altfel nu ar fi dat mită ca să evite o eventuală reținere a permisului auto.

„(n.r. Te-am sunat în legătură cu cazul în care ai dat mită). Nu vreau să vorbesc prea mult despre acel dosar. Am fost anunțat și eu că polițistul respectiv a fost condamnat. Eu nu mai am niciun rol. Așa cum am spus și la audieri… Am fost constrâns! Îți dai seama că eu nu aș fi dat, nu aș fi vrut… Nu a fost la inițiativa mea, am fost constrâns să fac asta. Scrieți exact cum a fost”, a spus Lucian Filip pentru ProSport.

Celălalt polițist surprins pe înregistrările audio-video a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru o altă faptă de luare de mită. Decizia nu e definitivă și poate fi contestată.

(sursa: Mediafax)