Ludovic Orban intervine în scandalul dintre consilierul Virgil Guran și medici

Premierul Ludovic Orban le-a cerut scuze, astăzi, medicilor de familie, după ce consilierul său, Virgil Guran i-a jignit la un post de televiziune.



"Dacă au fost declaratii nepotrivite si i-a jignit pe medici, imi cer scuze. Domnul Guran nu este consilierul meu pe probleme de sanatate, are alte atributii. Toate declaratiile pe domeniul sanatatii sunt date de Ministerul Sanatatii, de Casa de Sanatate si de specialistii care sunt implicati", a mai spus Orban.

Virgil Guran, consilierul premierului Ludovic Orban, a declarat la Antena3, că suntem ca în război și că trebuie luate măsuri chiar dacă vor fi costuri umane.

„Trebuie să iei măsuri, dacă nu ești ferm, vom pierde. Și trebuie să înțeleagă toată lumea. Cine vrea să trimită medici să moară? Sau Doamne ferește de așa ceva! Dar să ne uităm la Italia, Spania. Sunt foarte mulți medici care s-au infectat. Ce să facem? E ca la militari, îi trimiți la război, mai mor o parte dintre ei, din păcate”, a spus consilierul Guran.

Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) a transmis duminica seara un comunicat prin care solicita "demiterea urgenta" a lui Virgil Guran, consilier al premierului Ludovic Orban, in urma unor declaratii pe care acesta le-a facut la televiziune. Totodata, medicii de familie au anunțat ca asteapta din partea lui Virgil Guran "scuze publice adesate corpului medical", potrivit Digi24.ro.

Ludovic Orban a mai spus că este posibil ca medicii de familie să primească bani in plus pentru serviciile pe care le ofera pacientilor infectati cu noul Coronavirus.



"Vom avea o discutie cu domnul ministru si, cel mai probabil, vom avea o intalnire cu reprezentantii medicilor de familie. Deja medicii de familie sunt implicati. Trebuie stabilita modalitatea de implicare a medicilor de familie. Sunt multi medici de familie cu care am vorbit eu si au pacienti pozitivi cu care sunt intr-o permanenta consultare, urmaresc evolutia starii de sanatate. Impreuna cu domnul ministru si cu reprezentantii medicilor de familie, va trebui sa stabilim niste reguli mai clare si, eventual, beneficiile pe care le au medicii de familie in lupta cu Covid-19, pentru serviciile medicale pe care le furnizeaza", a spus Ludovic Orban.