Lufthansa suspendă zborurile spre Sibiu și Cluj. Se cere intervenția cancelarului Germaniei

Președintele Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR), Dr. Paul-Jürgen Porr, a trimis scrisori atât cancelarului federal Friedrich Merz, cât și șefului Lufthansa AG, Carsten Winfried Spohr, prin care protestează față de decizia companiei Lufthansa CityLine de a suspenda cu efect imediat zborurile către Sibiu și Cluj-Napoca.

În scrisorile adresate celor doi oficiali, Dr. Porr atrage atenția asupra consecințelor pe care această decizie le va avea atât asupra relațiilor economice germano-române, cât și asupra comunității germane din Transilvania.

Marile companii germane prezente în regiune — printre care Aumovio-Continental, Bosch, Siemens, Mercedes și Kromberg & Schubert — și-au stabilit sucursalele în orașele transilvănene tocmai pe baza legăturii aeriene directe cu hub-urile germane.

Dispariția acestei conexiuni, avertizează președintele FDGR, reprezintă un risc real pentru poziția economică a întregii regiuni.

Impactul nu se limitează însă la mediul de afaceri.

Zborurile CityLine au constituit timp îndelungat un sprijin esențial pentru turismul cultural, dar și pentru familiile împărțite între cele două țări, care le utilizau frecvent pentru vizite reciproce.

Dr. Porr precizează că nu contestă logica economică a deciziei, însă solicită cancelarului Merz să intervină în limita prerogativelor funcției sale și îl roagă pe conducerea Lufthansa să analizeze posibilitatea menținerii cel puțin a rutelor München–Sibiu și München–Cluj-Napoca.

Fondat în 1990, Forumul Democrat al Germanilor din România este organizația care reprezintă interesele comunității germane din România — una dintre cele mai vechi și mai influente minorități etnice din țară, cu o prezență istorică de peste opt secole în Transilvania și Banat.

FDGR are o tradiție politică solidă: din rândurile sale a provenit Klaus Iohannis, fost primar al Sibiului și președinte al României timp de zece ani.

Organizația joacă un rol activ în menținerea legăturilor culturale, economice și instituționale dintre România și Germania.

(sursa: Mediafax)