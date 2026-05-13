Jurnalul.ro Ştiri Observator Magistrala M3 se prelungește în Ilfov: Planul oficial pentru noile stații din Chiajna, Cartierul Latin și Centura Capitalei

de Redacția Jurnalul    |    13 Mai 2026   •   21:00
Magistrala de Metrou M3 va fi prelungită, informează, miercuri, Primăria Capitalei. Proiectul se vor realiza în asociere cu Metrorex, Primăria Sectorului 6 și Ministerul Transporturilor.

Magistrala M3 va fi prelungită spre Centura Capitalei, Chiajna și Cartierul Latin. Protocolul a fost aprobat, miercuri, consilierii locali, la inițiativa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, potrivit comunicatului publicat, pe Facebook, de instituție.

Potrivit sursei citate, sunt vizate tronsoanele:

-Păcii – Linia de Centură Vest: tronsonul va conecta metroul cu inelul feroviar al Bucureștiului, în zona vestică, va avea 3,7 km și patru stații subterane,
-Preciziei – Chiajna: tronsonul va conecta magistrala M3 cu zona Militari Residence din cartierul Chiajna și cu zona Complex Comercial Miliatri, va avea 3,3 km și două stații supraterane,
-Preciziei – Cartierul Latin (Bragadiru): tronsonul va conecta metroul cu zona Cartierului Latin, va avea aproximativ 4,36 km și două stații supraterane.

Primăria Capitalei va oferi asistență tehnică pentru Metrorex, dar și Primăria Sectorului 6, pentru realizarea documentației și studiilor necesare pentru implementarea proiectului.

(sursa: Mediafax)

 

