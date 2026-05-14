Guvernul îi retrage privilegiile asociației conduse de Adrian Năstase

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat joi, într-o postare pe Facebook, că Guvernul a adoptat hotărârea privind retragerea statutului de utilitate publică al Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale (A.D.I.R.I), prezidată de fostul premier Adrian Năstase.

„Am spus, când am anunțat decizia MAE, că nu vom renunța, deoarece a trecut vremea când deciziile se luau sau se amânau în funcție de cine era deranjat de ele. Este o consecință firească a unei realități juridice clare. Vorbim despre o organizație care nu a mai depus niciun raport către statul român din 2019 și care nu a mai publicat nimic în Monitorul Oficial din 2018. Șase ani de tăcere instituțională, în care statutul de utilitate publică a continuat să producă efecte fără ca obligațiile care vin la pachet cu acesta să mai fie îndeplinite”, a spus Oana Țoiu în cadrul postării.

Potrivit acesteia, statutul de utilitate publică „este, în spiritul legii, un raport reciproc între stat și organizație: o recunoaștere care vine la pachet cu responsabilități continue”.

MAE a precizat că retragerea statutului nu afectează existența juridică a A.D.I.R.I. și nici posibilitatea organizației de a-și continua activitatea.

„A.D.I.R.I. își poate continua activitatea, iar conducerea organizației poate să își aloce timp în acest sens. Chiar dacă timp de șapte ani acest lucru nu s-a întâmplat, decizia de astăzi nu afectează șansele ca, în viitor, activitatea și istoria organizației să primească atenția cuvenită de la membrii săi; existența entității juridice nu depinde de statutul de utilitate publică”, a conchis Oana Țoiu.

Conform unei decizii a Guvernului din anul 2002, asociația putea beneficia de resurse de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor și proiectelor agreate de MAE.

(sursa: Mediafax)