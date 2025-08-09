Oportunităţi de angajare! MAE anunță că va scoate la concurs 85 posturi diplomatice și 105 posturi tehnico-administrative

Potrivit unui comunicat remis sâmbătă de MAE, ministerul se confruntă cu un deficit de personal care se acutizează an de an, determinat de pensionări; demisii motivate de salarizarea necompetitivă; interdicțiile de organizare a concursurilor pe parcursul mai multor ani; extinderea semnificativă a rețelei consulare a României.

MAE precizează că pentru asigurarea completării schemei de personal diplomatic, consular sau tehnico-administrativ au fost organizate o serie de concursuri de admitere, iar unde resursa umană nu a putut fi asigurată prin personal propriu, MAE a apelat la detașări de la instituții publice.

„În urma concursurilor de admitere organizate în cursul anului 2024, s-a reușit stabilizarea parțială a situației, cel puțin în Centrala MAE, prin angajarea de personal diplomatic și tehnico-administrativ. În prezent, situația de personal în Serviciul Exterior este următoarea: Personal diplomatic și consular: 598, dintre care 92 detașați de la instituții publice (15% din personalul diplomatic și consular de la misiuni este detașat); Personal tehnico-administrativ: 386, dintre care 155 detașați de la instituții publice (aproximativ 40% din personalul tehnico-administrativ de la misiuni este detașat). Personalul detașat provine de la instituții publice centrale și locale, conform legislației actuale. Până la întregirea corpului profesional propriu, evaluarea oportunității menținerii persoanelor detașate este făcută de la caz la caz, în funcție de cerințele poziției, de pregătirea și experiența persoanei și nu în funcție de instituția din care este detașată.

În serviciul exterior, nevoia cea mai acută de personal este pe segmentul tehnico-administrativ”, transmite MAE.

Ministerul anunță că vor fi organizate noi concursuri de admitere.

„În prezent se află în transparență decizională noile regulamente de admitere urmând ca, la jumătatea lunii august să fie lansate noile concursuri, pentru un număr de 185 posturi diplomatice și 105 posturi tehnico-administrative. (...) Totodată, în cursul lunii septembrie, vor fi scoase la concursul intern posturile vacante sau vacantabile în Serviciul Exterior (posturi diplomatice și consulare). Trebuie precizat că persoanele selectate în vederea trimiterii în misiune parcurg o perioadă de pregătire specifică înaintea trimiterii în misiune, astfel încât să asigure desfășurarea optimă a activității diplomatice”, arată MAE.

(sursa: Mediafax)