MAE, reacție la afirmațiile lui Peskov: Un stat agresor nu poate să dea lecții de democrație

„Afirmația lui Dmitri Peskov este inacceptabilă dar în linie cu efortul sistematic al Federației Ruse de a manipula și interfera cu procesele democratice din România. Kremlinul constată că eșuează, și de aici frustrarea. Rusia nu are alegeri libere de aproape 20 ani. Un stat agresor nu poate să dea lecții de democrație. Pentru contrast, în Rusia opoziția nu are parte de acces la instituții și procese legale. Opozanții sunt executați la câțiva metri de Kremlin”, a transmis marți seara MAE.

Conform ministerului, România a răspuns deja direct „ingerinței străine trimițând acasă pe cei care au ținut legătura cu o grupare paramilitară (de sorginte nazistă) asociată unui candidat, care încerca să răstoarne ordinea democratică constituțională în România”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat decizia autorităților române de a-l exclude pe Călin Georgescu de la alegerile prezidențiale din 4 mai, susținând că acest fapt „delegitimizează procesul electoral” din România, anunță agenția TASS.

„Dacă spunem lucrurilor pe nume, orice alegeri care vor avea loc fără el vor fi nelegitime”, a afirmat Peskov, citat de sursa menționată anterior.

În plus, Peskov, a declarat marți că Rusia nu are nicio legătură cu Călin Georgescu. „Se aduc acuzații împotriva țării noastre că am avea vreo implicare în cazul lui Georgescu, dar acest lucru este o absurditate totală. Este o acuzație absolut nefondată”, a spus Peskov.

(sursa: Mediafax)